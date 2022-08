Titans, Doom Patrol: che ne sarà delle serie DC di HBO Max?

Dopo la cancellazione di Batgirl e i recenti cambiamenti in casa Warner Bros. Discovery, cosa ne sarà delle serie DC di HBO Max come ad esempio Titans o Doom Patrol?

Quale sarà il futuro di Titans, Doom Patrol e le altre serie di HBO Max dopo la cancellazione di Batgirl da parte di Warner Bros. Discovery e la riorganizzazione delle proprietà cinematografiche e televisive targate DC?

Lo studio ha infatti deciso di cambiare strategia per quanto riguarda i progetti tratti dai fumetti e seguirà un modello in parte ispirato alla Marvel.

È lecito quindi domandarsi, dopo il terremoto causato dalla rivoluzione in casa Warner Bros. Discovery dal nuovo piano creativo-produttivo-distributivo della compagnia introdotto a partire dalla cancellazione del film su Batgirl, quale sarà il destino di tanti titoli precedentemente annunciati e/o attualmente in varie fasi di sviluppo, specialmente quelli legati al marchio DC e diretti o già di stanza su HBO Max (dopotutto, anche ciò che ne sarà di HBO Max è tutto da vedere, considerata l'intenzione di fondere il servizio streaming con Discovery+ di cui si è parlato fino a qualche giorno fa).

E se di produzioni che devono ancora avere avvio effettivo come la serie tv di Green Lantern o la Justice League Dark di J.J. Abrams non conosciamo ancora troppi dettagli in merito - pare, tuttavia, che la prima non dovrebbe essere a rischio, mentre Constantine e Madame Xanadu, spin-off di JLD, secondo Variety rimarrebbero in fase di produzione attiva al momento -, il pensiero va subito a due show che finora, tra DC Universe e HBO Max hanno tenuto banco: Titans e Doom Patrol.

Sempre Variety, infatti, riporta che è ancora da determinare se le due serie tv dedicate ai giovani eroi di casa DC e al gruppo di eroi più strampalato verranno rinnovate una volta andata in onda l'ultima stagione prodotta (la quarta per entrambe).

Intanto, abbiamo visto che la terza stagione di Pennyworth debutterà quest'anno, sebbene non si abbiano ancora notizie su una possibile quarta.

Voi cosa ne pensate? Titans e Doom Patrol ce la faranno? O saranno cancellate?