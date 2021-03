Titans 3: su Netflix in streaming da oggi

Titans 3 sbarca oggi 5 marzo 2021 su Netflix: disponibili in streaming tutte le puntate della terza stagione dell'amata serie tratta dai fumetti DC.

Nelle prossime puntate di Titans si racconterà quello che accade quando Dick Grayson ritorna a Gotham City. Barbara Gordon si riavvicinerà sentimentalmente all'ex Robin e collaborerà con lui nel tentativo di sconfiggere i villain in azione in città. Savannah Welch interpreterà l'eroina, dopo aver recitato nella serie di History Channel intitolata Six, in cui aveva il ruolo di una militare che deve subire un'amputazione dopo essere rimasta ferita in battaglia. L'attrice ha perso realmente nella vita reale una gamba dopo un incidente avvenuto nel 2016 ed è molto attiva nel sostenere la comunità dei disabili negli Stati Uniti.

Titans 2: un'immagine della seconda puntata

Nel cast della serie tratta dai fumetti della DC ci sono anche Brenton Thwaites, Anna Diop, Teagan Croft, Ryan Potter, Curran Walters, Conors Leslie, Minka Kelly, Alan Richson, Joshua Orpin, Chelsea Zhang, Chella Man, Drew Van Acker, Esai Morales e Iain Glen che interpreterà Bruce Wayne. Nelle puntate inedite verrà introdotto, oltre a Barbara, anche il villain Spaventapasseri, mentre il team si trasferirà a Gotham City. Come anticipato, inoltre, Jason Todd si trasformerà in Red Hood e attaccherà i Titans.

