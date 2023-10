Titanic stasera su Canale 5: il film con Leonardo DiCaprio è l'appuntamento imperdibile di venerdì 13 ottobre

Fa ormai parte degli appuntamenti fissi del palinsesto Mediaset, Titanic, che torna in TV stasera su Canale 5 alle 21:30 con l'ennesima replica, che è l'ennesimo appuntamento imperdibile con il film dei record diretto nel 1997 da James Cameron. In questo venerdì 13 ottobre dovrà vedersela con Tale e Quale Show su Rai 1, uno dei cavalli di battaglia dell'ammiraglia RAI, ma la gara per gli ascolti, e conseguenti risultati, è sempre relativa quando si parla di un film che ha saputo creare intorno a sè un mito.

La trama

Kate Winslet e Leonardo DiCaprio in una celebre scena del film Titanic

Colossal drammatico da scuola hollywoodiana classica, dall'ambientazione storica e dall'intreccio romantico, Titanic è una storia d'amore universale che comincia, come molti racconti ambientati in mare, con la ricerca di un tesoro. Nel 1996 il cacciatore Brock Lovett, alla ricerca del diamante soprannominato "cuore dell'oceano", viene raggiunto dalla telefonata di un'anziana Rose Dawson Calvert che vuole raccontargli la storia di quel cimelio. Una storia che ci riporta all'aprile del 1912 quando una diciassettenne Rose, a Southampton, si imbarca con la madre e il promesso sposo sul più grande transatlantico mai realizzato da mani umane: il Titanic. La tragica vicenda della vera imbarcazione si mescola al romanzo della ragazza e al suo primo incontro con Jack Dawson, giovane artista squattrinato che ha vinto il biglietto per salire a bordo con una mano fortunata a poker. Tra i due scatta subito una particolare alchimia: Jack la salva dal suicidio e per Rose sarà l'inizio di una travolgente avventura. Ma è a questo punto che la realtà si insinua nelle pieghe della fantasia nelle sembianze di un ormai celebre iceberg e di uno schianto fatale, che portò all'affondamento del Titanic nella notte tra il 14 e il 15 aprile 1912.

Il cast

Nei panni dei due protagonisti ci sono Leonardo DiCaprio, nel ruolo di Jack Dawson, e Kate Winslet, in quello di Rose DeWitt Bukater. È Gloria Stuart a interpretare Rose da anziana, mentre spetta a Billy Zane la parte del cattivo, Caledon 'Cal' Hockley, il promesso sposo di Rose. Leggendaria l'interpretazione di Kathy Bates nel ruolo dell'inaffondabile Molly Brown, Frances Fisher è invece l'impressionabile Ruth DeWitt Bukater, la madre di Rose. Il compianto Bill Paxton ha recitato nel ruolo di Brock Lovett, il cacciatore di tesori, David Warner è Spicer Lovejoy, ex poliziotto al servizio di Cal. Bernard Hill ricopre il difficile ruolo del Capitano Edward James Smith, che aveva accettato di guidare la traversata del Titanic prima di andare in pensione, mentre Victor Garber è Thomas Andrews, responsabile progettista del Titanic.

Lo sapevate che...

Titanic è uno dei film più costosi della storia del cinema, con i suoi 204 milioni di dollari investiti, ma anche uno dei più redditizi per i suoi produttori: con 2.264.743.305 dollari guadagnati al botteghino, il colossal di James Cameron è il quarto maggiore incasso della storia del cinema. Record imbattuto fino al 2009, quando un altro film del regista canadese, Avatar, l'ha relegato in seconda posizione (nel 2019 Avengers: Endgame e nel 2022 Avatar: La via dell'acqua l'hanno poi spinto nel suo attuale quarto gradino).

Titanic detiene ancora il record per il maggior numero di candidature agli Oscar - 14, come Eva contro Eva e La La Land - e per il maggior numero di statuette vinte - 11, come Ben-Hur e Il signore degli anelli - Il ritorno del re. Incredibilmente nessun premio finì nelle mani dei due interpreti principali.

Titanic in 3D: Kate Winslet, Leonardo DiCaprio e James Cameron sul set di Titanic

Leonardo DiCaprio e Kate Winslet non erano gli unici grandi nomi in lizza per i ruoli di Jack e Rose. Lei, estranea alla macchina di Hollywood, dovette vedersela con la concorrenza di Gwyneth Paltrow, Claire Danes, Reese Witherspoon e Winona Ryder. Al posto di Leo i produttori avrebbero voluto uno tra Tom Cruise, Brad Pitt, Matthew McConaughey o Jared Leto, ma Cameron si dimostrò irremovibile. E non fu l'unica grana del regista rispetto al suo protagonista: dopo aver convinto i produttori, dovette insistere anche l'attore stesso, convinto che un film così lungo - Titanic dura 3 ore e 14 minuti - potesse risultare noioso. DiCaprio rifiutò inizialmente anche di fare il provino ma un lampo di lucidità lo convinse ad accettare quello che sarebbe diventato uno dei maggiori ruoli di una carriera luminosa.

Leonardo DiCaprio e Kate Winslet in una scena drammatica di Titanic

C'è una scena iconica, quella in cui Jack e Rose fuggono attraverso la grande sala allagata, che ha rischiato di non arrivare mai in fase di montaggio. James Cameron, la sua troupe e i suoi attori avevano infatti ricevuto l'avvertimento dei produttori: un solo ciak a disposizione, perchè, visti i costi e la pignoleria del regista rispetto alla scenografia, nessuno aveva intenzione di far ricostruire quegli arredi che sarebbero andati distrutti a causa dell'acqua. Chi ha visto il film però lo sa: quella scena esiste, per miracolo.

Titanic: DiCaprio e Kate Winslet nella sequenza della zattera

Tra speciali, documentari a tema e interviste, ormai di Titanic sono noti diversi segreti. C'è però un dilemma che non verrà forse mai risolto perchè non troverà mai una risposta univoca: perchè soltanto Rose si è salvata? In occasione dei 25 anni di Titanic, sono stati mostrati degli esperimenti scientifici che hanno dato esiti diversi ma non hanno escluso che anche Jack potesse sopravvivere alle gelide acque dell'Atlantico. A sentire Kate Winslet la questione è un'altra: su quella porta (che era in realtà un brandello di boiserie), traformata in zattera di salvataggio per Rose, c'era spazio per entrambi? Incalzata da Stephen Colbert durante un'intervista, l'attrice britannica ha ammesso che sì, sarebbe diventata più instabile, ma con maggiore attenzione ci sarebbero entrati tutti e due. A portare ancora scompiglio, però, è stato James Cameron, secondo cui Jack non avrebbe mai accettato quel posto sulla zattera perchè non avrebbe mai messo a rischio la sua amata.