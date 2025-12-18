Titanic, Leonardo DiCaprio a sorpresa: "Non l'ho mai rivisto, non guardo i miei film"

La star premio Oscar ha confessato di non essere particolarmente avvezzo a guardare i lungometraggi nei quali recita e non ha più rivisto il kolossal.

Ospite del format di Variety Actors on Actors insieme a Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio ha confessato di non aver mai rivisto il film che l'ha reso famoso nel mondo, il kolossal Titanic di James Cameron.

Jennifer Lawrence ha chiesto direttamente a DiCaprio se avesse mai rivisto il film con Kate Winslet ma e l'attore ha risposto in maniera del tutto spiazzante per la collega e per tutti coloro che amano il film di Cameron.

Leonardo DiCaprio non ha visto Titanic

"No, non l'ho mai visto" ha confessato DiCaprio in merito al film del 1997 "Non guardo davvero i miei film". La risposta ha suscitato stupore e ilarità in Jennifer Lawrence, che ha risposto: "Dovresti guardarlo, è così bello".

Leonardo DiCaprio e Kate Winslet in una scena di Titanic

Alla domanda di DiCaprio sul guardare i propri film, Lawrence ha risposto: "Non ho mai fatto qualcosa come Titanic: se lo avessi fatto lo guarderei" ha spiegato l'attrice "Una volta, quando ero davvero ubriaca, ho messo American Hustle. Ho pensato: 'Chissà se sono brava a recitare?'. L'ho messo su, e non ricordo quale sia stata la risposta".

L'abitudine di Leonardo DiCaprio

Non è la prima volta che la star di Una battaglia dopo l'altra afferma di non guardare i propri film. Ad agosto, ha ribadito la stessa cosa a Paul Thomas Anderson, confessando però di avere una predilezione per uno dei suoi lavori.

"Raramente guardo qualcuno dei miei film" ha detto allora "ma se devo essere onesto, ce n'è uno che ho guardato più degli altri. È The Aviator. Semplicemente perché per me è stato un momento così speciale. Avevo lavorato con Marty [Scorsese] in Gangs of New York e mi portavo dietro un libro su Howard Hughes da 10 anni".

Leonardo DiCaprio ha interpretato Jack Dawson nel film di James Cameron, al fianco di Kate Winslet nei panni di Rose DeWitt Bukater. Titanic racconta la storia d'amore tra un passeggero di terza classe e una giovane benestante durante il tragico viaggio del transatlantico prima del suo storico affondamento.