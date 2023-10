Titanic: arriva la Collector's Edition dell'edizione in 4K del film di James Cameron

Ancora una nuova versione in home video per il kolossal di James Cameron, stavolta in una speciale edizione in 4K con 15 ore di extra.

Titanic, il kolossal di James Cameron vincitore di 11 Premi Oscar, arriverà per la prima volta in un'edizione da collezione in 4K UHD.

Non solo il film è già disponibile al pre-order in questo formato (4K), ma se siete fan sfegatati potete anche preordinare la nuova Titanic 2023 Collector's Edition. Quest'ultima vi costerà 153,99 dollari, mentre il solo preordine del film in 4K UHD costa un anticipo di 37,99 dollari. L'uscita di entrambe le versioni è prevista per il 5 dicembre di quest'anno.

Ben 15 ore di contenuti extra

Se deciderete di investire il vostro denaro nella Collector's Edition, oltre al film in 4K UHD avrete a disposizione alcuni extra che varranno la spesa. Sarà disponibile anche un libro con copertina rigida che illustra la realizzazione di alcune delle scene migliori del film, riproduzioni di oggetti di scena come biglietti e menu, spartiti del classico di Celine Dion "My Heart Will Go On" e molto altro ancora.

Per non parlare delle oltre 15 ore di contenuti speciali sia nella Collector's Edition che nella versione standard in 4K UHD, per cui avrete di che divertirvi.

Kate Winslet: "Io e DiCaprio ripetiamo le battute di Titanic ancora oggi"

I protagonisti di Titanic, Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, hanno continuato negli anni a rispondere alle domande legate al film; in una delle ultime occasioni, la Winslet ha rivelato di essere quasi annegata sul set di Cameron.