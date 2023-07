Titanic, Kate Winslet ha rischiato di annegare: 'Mi sono tolta quel maledetto cappotto e ho ripreso a girare'

Durante una recente intervista di Kate Winslet con Stephen Colbert, la star inglese ha rivelato che interpretare la protagonista di Titanic non è stato esattamente come sembrava: a quanto pare, la sua esperienza sul set ha rispecchiato il film in modo non proprio positivo, fino al punto in cui l'attrice ha perfino rischiato di annegare durante le riprese.

Leonardo DiCaprio e Kate Winslet in una scena di Titanic

Quando il presentatore ha chiesto alla Winslet di confermare la diceria secondo la quale avrebbe preso la polmonite sul set, l'attrice ha risposto negativamente, specificando di aver avuto un episodio di ipotermia: "No, niente polmonite, ma avevo davvero un freddo cane!". A questo punto Colbert ha chiesto a Kate di spiegare perché l'acqua fosse così fredda sul set. La sua risposta? "C'era così tanta acqua che non potevano riscaldarla tutta, ce n'era troppa per mantenere una temperatura confortevole."

Tuttavia, durante un'intervista del Los Angeles Times del 1997, l'attrice, che all'epoca aveva solo 22 anni, ha definito le riprese come "un'esperienza difficile", parlando di vari infortuni e di un episodio in particolare che è stato semplicemente terrificante. Nella scena in questione Rose e Jack cercavano di sfuggire a un'onda mentre si facevano strada attraverso la nave, solo per trovarsi di fronte a un cancello chiuso.

Titanic in 3D: Kate Winslet, Leonardo DiCaprio e James Cameron sul set di Titanic

Quando gli operatori di scena hanno aperto il cancello, il pesante cappotto che Kate Winslet indossava è rimasto impigliato, facendola sprofondare sotto le acque impetuose. "Ho dovuto sfilarmi quel maledetto cappotto per liberarmi", ha ricordato la star. "Non avevo più aria. Pensavo di affogare. E Jim ha detto soltanto: 'Va bene, rifacciamola'. Lui era così. Non volevo sembrare una fifona, quindi non mi sono lamentata, mi sono tolta il cappotto e ho ripreso a girare."