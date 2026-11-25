Dalle frecciate a Tina Cipollari ai ricordi di Giorgio Manetti, Gemma Galgani si racconta a Belve tra confessioni sentimentali, retroscena sulla sua esperienza a Uomini e Donne e rivelazioni sulla vita privata.

Ospite della prima puntata di Belve, Gemma Galgani si è raccontata senza filtri nell'intervista con Francesca Fagnani. La storica dama di Uomini e Donne ha parlato della sua rivalità con Tina Cipollari, tornando sulle critiche ricevute nel corso degli anni e spiegando anche le ragioni dei suoi ritocchi estetici. Non sono mancati i ricordi sentimentali, in particolare quelli legati a Giorgio Manetti, il celebre Gabbiano, sul quale Gemma ha fatto una rivelazione destinata a riaccendere la curiosità dei fan della trasmissione di Maria De Filippi.

Gemma Galgani a Belve: la stoccata a Tina Cipollari

Uno dei temi affrontati da Francesca Fagnani è stato inevitabilmente il rapporto tutt'altro che sereno tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Le due, da anni protagoniste di accesi confronti nello studio di Uomini e Donne, non sembrano aver messo da parte le rispettive antipatie.

Parlando dell'opinionista, Gemma non ha risparmiato una stoccata: "È sempre perfida Tina". La dama ha poi chiarito anche il motivo dei suoi ritocchi estetici, respingendo l'idea che siano stati dettati dall'insoddisfazione per il proprio aspetto: "Se mi sono rifatta non è perché non mi piacevo, ma semplicemente per migliorarmi. Anche perché, conoscendo vari signori e andando incontro a nuove conoscenze, volevo presentarmi nel migliore dei modi".

Tina fa il gavettone a Gemma

Gemma ha inoltre escluso che dietro la loro inimicizia ci sia una strategia televisiva: "Non c'è stata strategia nella mia inimicizia con Tina. Lei è sempre prevenuta nei miei confronti, le torte in faccia mi hanno fatto meno male di certe sue esternazioni". Poi l'accusa più diretta: "C'è invidia forte, potente, nei miei confronti, anche da parte di Tina".

Da Ennio Zingarelli a Giorgio Manetti: gli amori di Gemma a Uomini e Donne

Nel corso dell'intervista, Gemma Galgani ha ripercorso anche le ragioni che l'hanno portata a partecipare a Uomini e Donne. Un'esperienza arrivata in un momento delicato della sua vita, quando si sentiva particolarmente spenta.

"Mi ero intristita, ero spenta e per le mie sorelle era un allarme, allora mi iscrivono a Uomini e Donne", ha raccontato. Il suo ingresso nel programma è avvenuto proprio il giorno del suo compleanno. Gemma ritiene che Maria De Filippi abbia colto fin da subito la sua autenticità: "Penso che Maria abbia visto una persona vera, l'insieme di quello che sono, con il mio modo di essere, sempre ricca nel propormi, non sono monotona".

Un bacio tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani

Tra le storie più importanti vissute davanti alle telecamere, la dama ha ricordato quella con Ennio Zingarelli, che le aveva persino fatto una proposta di matrimonio: "È stata una persona importante per me".

Un posto speciale nei suoi ricordi, però, è occupato da Giorgio Manetti, il celebre Gabbiano. Gemma ha raccontato di essersi innamorata davvero di lui e ha ricordato la loro forte intesa: "Di Giorgio mi innamorai veramente, era universalmente bello e io non ero da meno in quel periodo".

Poi ha aggiunto: "C'era una grandissima intesa tra di noi, poco romanticismo da parte sua, però ha contribuito a farmi sentire femminile". Un rapporto intenso, dunque, anche dal punto di vista dell'intimità: "C'era una grandissima intesa anche nell'intimità, eravamo molto uniti, ben predisposti l'uno verso l'altra".

Gemma Galgani senza tabù sull'intimità: la confessione sulla spiaggia

Tra i passaggi più sorprendenti dell'intervista a Belve c'è stato quello dedicato alla sfera intima. Gemma ha dimostrato di non avere particolari inibizioni nel parlare di desiderio e sessualità, spiegando di non considerare l'età un limite. "Non ho dei tabù legati all'età per quanto riguarda l'intimità, sono disinibita, non ho paura di manifestare il mio piacere e penso che lo sentano. Si può essere spregiudicati, non c'è nessun limite, l'intimità va di pari passo con il sentimento e c'è una partecipazione da parte mia che è contraccambiata e penso che questo faccia piacere", ha dichiarato.

La dama ha poi raccontato quale è stata una delle situazioni più audaci vissute: "Penso dei momenti al mare, sulla spiaggia, può sembrare banale, ma bisogna capire dove e come, magari su una barca alla deriva".

Non è mancata neppure una battuta su Tina Cipollari, che spesso ironizza sul suo modo di parlare quando si affrontano argomenti più piccanti. Gemma ha ricordato proprio le provocazioni dell'opinionista, arrivando a citare la sua storia con Giorgio con un divertito: "Gemma and George".

Giorgio Manetti si è pentito? La convinzione di Gemma Galgani

Infine, Francesca Fagnani ha chiesto a Gemma di scegliere tra Walter Chiari e Giorgio Manetti. La risposta della dama ha lasciato spazio a pochi dubbi: "Dovendo scegliere forse il Gabbiano. Ogni tanto ci penso ancora".

Un sentimento che, almeno a giudicare dalle sue parole, non sembra essere del tutto svanito. Gemma ha precisato che oggi tra loro non esiste alcun rapporto: "Non ci siamo più sentiti, non siamo amici. Non è carino con me per niente, deve sempre tirare delle frecciatine".

Eppure, secondo la dama, Giorgio potrebbe avere qualche rimpianto per come è finita la loro storia. "Penso che si sia anche un po' pentito di non avere accettato, io mi ero riproposta con lui, ma non ne ha voluto sapere", ha raccontato. La conclusione è stata una vera e propria dichiarazione di orgoglio: "Secondo me si è pentito perché lascio il segno".