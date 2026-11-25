Il ritorno di Belve in TV ha portato finalmente una ventata d'ossigeno dove le buone nuove solitamente faticano ad arrivare: tra gli ascolti di Rai 2.

Nella serata di martedì 24 novembre, quando è andata in onda la prima puntata della nuova stagione (con ospiti Francesco Totti, Gemma Galgani e Pierfrancesco Favino), il programma di Francesca Fagnani ha conquistato 1.732.000 spettatori e il 12,3% di share, confermandosi l'appuntamento più competitivo della rete.

Si dirà: non è che ci voglia molto, considerato anche il futuro incerto dell'altro show di punta, Stasera tutto è possibile di Stefano De Martino, che dovrebbe tornare nel 2027 ma è ancora tutto da decidere (e non sembra remare a favore dello show la decisione di escludere il suo cast dal Festival di Sanremo). Quello di Belve, però, resta un risultato che assume ancora più valore se inserito nel quadro degli ascolti della serata: davanti a una concorrenza particolarmente agguerrita, Fagnani è riuscita a confermare uno spazio importante. E a riportare Rai 2 su percentuali che ci si aspetterebbe dalla seconda rete del servizio pubblico (che invece solitamente arranca, crollata anche intorno al 2%).

La presentazione ha raccolto 1.063.000 spettatori, pari al 5,2%. Ma è con l'inizio vero e proprio della puntata, alle 21:46, che il dato ha cambiato passo, arrivando a coinvolgere quasi 1,8 milioni di persone e superando la soglia del 12%. Un salto significativo, che racconta bene quanto il pubblico riconosca nel programma un'identità precisa.

Belve convince anche contro le ammiraglie

Guardando agli altri numeri della prima serata, il dato diventa ancor più interessante. Su Rai 1 Una Finestra Vista Lago ha vinto ma con numeri poco convincenti per una fiction: 2.884.000 spettatori e il 17,3% di share. Tallonata da Canale 5, che con Sicilia Express di Ficarra e Picone ha ottenuto 2.050.000 spettatori e il 15%.

Due risultati che non ridimensionano il 12% di Belve, anzi: la Fagnani si è fermata a una distanza contenuta dalla proposta di Canale5, pur giocando su una rete che parte da una forza distributiva e da un bacino di pubblico differenti rispetto alle ammiraglie.

Francesca Fagnani è una risorsa e la Rai non può permettersi di perderla

Belve: Francesca Fagnani in studio

Il valore di Belve non si esaurisce naturalmente nel numero degli spettatori. Il programma ha costruito una propria precisa identità editoriale fin da quando andava in onda in seconda serata, facendosi poi più patinato e "pettegolo" con l'approdo in prime time.

Ciò che ha tenuto insieme tutte le svolte e tutte le anime dello show è naturalmente lei, la sua ideatrice e conduttrice, Francesca Fagnani. Le sue interviste, il tono delle domande e la capacità di portare gli ospiti fuori dalle risposte più prevedibili contribuiscono a costruire un appuntamento che riesce a vivere anche oltre la messa in onda, alimentando discussioni e attenzione sui social.

Per una rete come Rai2, avere un titolo capace di raggiungere il 12,3% significa poter contare su un prodotto che non si limita a riempire una casella del palinsesto, ma contribuisce a definire l'identità della rete. È un aspetto importante in una fase in cui la televisione generalista deve confrontarsi con un'offerta sempre più frammentata e con abitudini di visione in continuo cambiamento.

È proprio qui che si inserisce la questione più interessante. Il ritorno di Belve riporta inevitabilmente l'attenzione sul rapporto, gravemente incrinato, tra la Rai e Francesca Fagnani. Ospite di Domenica In e di Vanity Fair, è stata lei stessa a raccontare quella che ha ritenuto una mancanza di rispetto di viale Mazzini, legata alla possibilità che si era aperta in estate di condurre Chi l'ha visto, dopo l'addio di Federica Sciarelli.

Dopo essere stata interpellata ma poi non tenuta in effettiva considerazione, Francesca Fagnani, come è lecito che sia, si è sentita sminuita e poco considerata da un'azienda di cui, invece, è diventata uno dei volti più riconosciuti e amati.

Da qui non ha nascosto la possibilità, questa volta assai concreta, di poter prendere in considerazione altre offerte, anche in virtù del fatto che, oltre alle tre puntate di Belve previste in autunno, al momento non ci sarebbero discussioni sul futuro. Complice fose anche il vento di cambiamento che si respira in casa (si vocifera che il compagno Enrico Mentana, dopo l'addio a La7, sarebbe pronto ad accettare una proposta di Sky per TV8), Francesca Fagnani si prepara davvero a lasciare la RAI?

La domanda non riguarda soltanto il risultato di una singola puntata, ma il valore strategico di una conduttrice che ha contribuito a rendere riconoscibile un programma e a rafforzare l'offerta di un'intera rete (soprattutto, dove altri hanno fallito).