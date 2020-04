L'Immortale e il nuovo Alessandro Siani ad aprile 2020 su TimVision

Nel nuovo listino di aprile 2020 di TimVision spazio a film importanti come L'Immortale, tratto dalla serie tv Gomorra, il nuovo di Alessandro Siani e Wonder!

Il listino di TimVision di aprile 2020 mette in campo molti film di grande prestigio, tra cui L'immortale, il nuovo film di Alessandro Siani, Wonder con Julia Roberts... Ma ci sono anche tantissimi inserimenti tra le serie tv, tra conferme e novità!

Disponibile dal 12 aprile Il giorno più bello del mondo, commedia diretta e interpretata da Alessandro Siani. Arturo ha ricevuto in eredità dal padre un piccolo teatrino, ma gli affari vanno male. L'arrivo nella sua vita di due bambini prodigio cambierà per sempre il suo destino... L'Immortale è il film che fa da ponte tra la quarta e la quinta stagione della serie tv Gomorra, e segna l'esordio alla regia dell'attore Marco D'Amore. Ciro, detto l'Immortale, è sopravvissuto al colpo di pistola di Genny e adesso è pronto per tornare nel mondo criminale. Un film campione d'incassi.

L'Immortale: un primo piano di Marco D'Amore

Disponibile dal 21 aprile, Wonder è la toccante storia di un bambino molto particolare. Il piccolo Auggie è nato con una malattia rara, e affrontare la scuola e i compagni di classe sarà il primo banco di prova. Con Julia Roberts e Owen Wilson. Nella tana dei lupi, disponibile dal 5 aprile, è uno spettacolare action con Gerald Butler. O'Brien dirige una squadra anticrimine a Los Angeles. Dopo una rapina più sanguinosa delle altre, si metterà sulle tracce di un potente criminale...

My Little Pony: Il film è il primo film ispirato agli omonimi giocattoli. Twilight Sparkle, principessa dell'amicizia, deve organizzare una festa insieme alle sue fedeli amiche. Ma l'arrivo Tempest Shadow, un pony dal corno spezzato, crea scompiglio... Liam Neeson è il protagonista di L'uomo sul treno - The Commuter, pellicola action in arrivo su TIMVISION il 25 aprile. Un ex agente di polizia viene messo al centro di un complotto criminale: dovrà scoprire l'identità di un uomo entro la fine del viaggio in treno che fa tutti i giorni.

Il giorno più bello del mondo, Alessandro Siani: "Un film che sognavo di fare da tempo"

Diretto da George Clooney e interpretato da Matt Damon e Julianne Moore, Suburbicon è una dark comedy ambienata nella provincia americana. Un quartiere perbene si trasforma in un covo di razzisti dopo il trasferimento in zona di una famiglia di colore... Bad Moms 2: Mamme molto più cattive è il sequel della commedia politicamente scorretta. Tre mamme devono cimentarsi nell'organizzazione stressante delle festività natalizie in famiglia. E non solo. Nel cast Mila Kunis e Kristen Bell

Humans: un'immagine dalla serie

Torna su TIMVISION Humans, con il cofanetto completo delle tre stagioni: remake di una serie tv svedese, Humans racconta gli effetti dell'intelligenza artificiale sulla società dalla prospettiva della normale vita domestica. In un futuro prossimo ogni famiglia è in possesso di un synth, androide dedicato ai lavori domestici. Quando alcuni synth mostrano di provare dei sentimenti umani, alcuni scienziati proveranno a eliminarli, dando loro una caccia spietata.

A noleggio arrivano Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è l'ultimo episodio della saga leggendaria cominciata negli anni 70. L'epica avventura volge al termine. In arrivo anche Pinocchio è la versione firmata da Matteo Garrone della favola per bambini più amata al mondo, con Roberto Benigni nei panni di Geppetto.