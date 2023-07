Timothy Olyphant svela la pronuncia corretta del suo cognome: 'Non ce la facevo più'

L'attore ha ammesso che il suo cognome si pronuncia in maniera decisamente diversa da come abbiamo pensato finora.

Nel corso della promozione di Justified: City Primeval, in cui torna nei panni di Raylan Givens, Timothy Olyphant si è tolto un sassolino dalla scarpa svelando finalmente la pronuncia corretta del suo cognome, che è decisamente diversa da quanto si pensava.

"Tecnicamente? Si pronuncia All-iphant. In questo momento mi trovo in una fase in cui ho sento di aver lasciato correre e di aver creato un problema. Mio padre si arrabbia tutte le volte che sbagliano", ha detto Olyphant prima di spiegare che il padre si innervosisce ogni volta che sente i suoi figli pronunciare il cognome come "Oh-lifant" invece della pronuncia corretta.

Parlando invece del suo ritorno nel ruolo di Raylan Givens in Justified: City Primeval, l'attore ha descritto la sua esperienza sul set, come se dalla conclusione di Justified non fosse passato nemmeno un giorno.

"È la vecchia sensazione che ti fa esclamare 'Ma non è successo solo ieri?'. Ma poi c'era qualcosa di veramente diverso, perché c'erano molte facce nuove. C'era il giusto equilibrio tra familiarità e allo stesso tempo di estraneità".

Justified: City Primeval ha debuttato su FX il 18 luglio scorso.