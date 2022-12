Justified: City Primeval, il ritorno di Timothy Olyphant nella prima immagine ufficiale

E' stata diffusa quest'oggi la prima immagine di Justified: City Primeval, revival di Justified. La foto mostra Timothy Olyphant nei panni di Raylan Givens.

L'immagine è stata rilasciata da Entertainment Weekly e, come riportato da ComicBook, regala ai fan la possibilità di dare un primo sguardo a questo personaggio la cui storia ripartirà circa dieci anni dopo gli eventi conclusivi della serie originale.

La serie, Justified: City Primeval, arriverà sul piccolo schermo nell'estate del 2023 e, secondo quanto anticipato dallo showrunner Dave Andron, sarà una serie decisamente nuova. "E' tutto molto nuovo. Non è il vecchio Justified", ha dichiarato Andron.

"Solo le persone che hanno letto il libro potrebbero averne un'idea, ma penso che le persone che non l'hanno fatto, e che si aspettano solo qualcosa di vecchio, ne resteranno molto sorprese."

Basato sul romanzo di Elmore Leonard, City Primeval: High Noon in Detroit, Justified: City Primeval segue la storia di Raylan Givens (Timothy Olyphant. L'U.S. Marshall adesso vive a Miami e deve occuparsi di un'adolescente di quattordici anni mentre il mondo intorno a lui è completamente cambiato. Tuttavia, mentre si trova in Florida, incontra Clement Mansell, con il quale ha un legame passato.

"La cosa bella è che sembra in qualche modo lo show che abbiamo fatto, ma è anche molto diverso", ha anticipato lo showrunner Michael Dinner. "La cosa incredibile nel realizzare le storie di Elmore è che non vedi arrivare la parte divertente, non vedi arrivare la violenza e non vedi arrivare l'emozione a volte, tutto ti si avvicina di soppiatto. È sorprendente. Per me, sembra una versione adulta di quello che abbiamo fatto. Sembra sia familiare che diverso, e ha tutti questi nuovi personaggi".

Nel cast di Justified:City Primeval che, come anticipato, arriverà sugli schermi a partire dall'estate del 2023, Aunjanue Ellis, Boyd Holbrook, Adelaide Clemens, Vondie Curtis Hall, Marin Ireland, Norbert Leo Butz, Victor Williams, Ravi Patel e Vivian Olyphant.