Justified: City Primeval, Timothy Olyphant inizia la caccia all'uomo nel trailer del revival

Il revival di Justified vede il protagonista trasferirsi suo malgrado nella città di Detroit per dare la caccia a uno spietato killer.

FX ha diffuso il full trailer di Justified: City Primeval, che vede Timothy Olyphant tornare a indossare i panni di Raylan Givens per questo adattamento del romanzo di Elmore Leonard, City Primeval: High Noon in Detroit.

"_Dopo aver lasciato le colline del Kentucky otto anni fa, Raylan Givens vive ora a Miami, un anacronismo ambulante che bilancia la sua vita come U.S. Marshal e padre part-time di una ragazzina di 14 anni. I suoi capelli sono più grigi, il suo cappello è più sporco e la strada davanti a lui è improvvisamente molto più corta di quella dietro.

Un incontro casuale su una desolata autostrada della Florida lo spinge a Detroit. Lì incrocia Clement Mansell, detto il Selvaggio dell'Oklahoma, un desperado violento e sociopatico che è già sfuggito una volta ai migliori di Detroit e vuole farlo di nuovo. L'avvocato di Mansell, la formidabile Carolyn Wilder, originaria di Motor City, ha tutte le intenzioni di rappresentare il suo cliente, anche se si ritrova tra incastrata tra poliziotto e criminale. Questi tre personaggi si mettono in rotta di collisione alla maniera in cui Elmore Leonard ci ha abituato, per vedere chi riesce a uscire vivo dalla Città Primordiale_".

Il revival debutterà su FX il 18 luglio prossimo.