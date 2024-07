Timothée Chalamet ha voluto cantare dal vivo nel biopic su Bob Dylan: "Si è preparato per anni"

Timothée Chalamet si è preparato per anni con l'obiettivo di offrire una valida interpretazione di Bob Dylan nel biopic di James Mangold sul cantante, A Complete Unknown. A raccontarlo è stato lo stesso regista, che ha sottolineato la grande preparazione dell'attore.

Grazie al periodo trascorso preparandosi con grande applicazione, Timothée Chalamet si è potuto esibire dal vivo durante le riprese del film biografico che porterà sul grande schermo la storia di uno degli artisti musicali più influenti di tutti i tempi.

La preparazione

Intervistato da Rolling Stone, James Mangold si è soffermato sulla performance di Chalamet, della quale si è potuto avere un assaggio con il trailer di A Complete Unknown distribuito ieri, nel quale Chalamet esegue la canzone di Bob Dylan del 1963, A Hard Rain's a-Gonna Fall.

Bob Dylan in un'immagine di Trouble No More

"Se Timmy è abbastanza coraggioso da stare lì fuori e rendersi vulnerabile, lanciandosi in questa cosa, io dovrei essere abbastanza coraggioso da stare dietro la telecamera e girare. E Timmy in questo è stato un partner. Voleva davvero farlo. E i molti anni di preparazione che abbiamo avuto su questo film a causa dei falsi inizi con il COVID e altre cose, hanno significato per Timmy una sorta di crescita come musicista durata anni" ha spiegato Mangold.

Il regista ha elogiato ulteriormente il suo protagonista:"Sarà impossibile per le persone nei trailer o nei teaser o nelle foto vederlo ma il modo in cui fa crescere questo personaggio è un vero atto di brillantezza recitativa, a mio avviso".

A Complete Unknown vedrà anche Elle Fanning nel ruolo della fidanzata di Dylan, Sylvie Russo, Monica Barbaro nel ruolo della cantante Joan Baez ed Edward Norton nel ruolo della leggenda del folk Pete Seeger. Il film uscirà nei cinema ad inizio del 2025 nel Regno Unito, con la première prevista nel mese di dicembre.