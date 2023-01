Timothée Chalamet è la star del nuovo spot di Apple TV+, ecco il video

Apple TV+ ha scelto Timothée Chalamet come nuovo testimonial della piattaforma di streaming, come svela un ironico spot inedito.

Timothée Chalamet è il protagonista di un nuovo spot Apple TV+ dedicato ai contenuti della piattaforma.

L'attore, nel filmato condiviso oggi online, riflette sui titoli di successo realizzati recentemente per il servizio di streaming, come ad esempio il film premio Oscar CODA o la serie Ted Lasso, con star Jason Sudeikis. Timothée si chiede quindi perché non ha ancora non ha avuto un ruolo in uno dei progetti di Apple TV+.

Lo spot segue poi Timothée Chalamet mentre va alle prove dei suoi nuovi impegni e agli incontri con la stampa, situazioni che non gli impediscono di dare un'occhiata a Scissione e dichiarare: "Scissione è strana. Potrei fare qualcosa di strano".

Nel filmato promozionale di Apple TV+ entra quindi in scena anche Jason Momoa via Facetime e i due attori, che hanno lavorato insieme in occasione del film Dune, hanno un breve dialogo. Chalamet chiede: "Aspetta, hai un nuovo show Apple?". Jason gli risponde prontamente: "Sì, a questo punto chi non lo ha?". Frase che, ovviamente, addolora Timothée che non ha avuto questa occasione.

Lo spot si conclude con la star del film Bones and All che vede delle immagini di Killers of the Flower Moon e reagisce al progetto di Martin Scorsese con star Robert De Niro e Leonardo DiCaprio dichiarando: "Ehi Apple, puoi chiamarmi?".