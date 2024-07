Timothée Chalamet star e produttore di Marty Supreme, nuovo film di Josh Safdie

Timothée Chalamet sarà il protagonista del film Marty Supreme, il nuovo progetto biografico diretto da Josh Safdie che si basa sulla storia del campione di ping pong Marty Reisman.

Lo sportivo ha dominato il settore dal 1946 al 2002 ed è stato persino il giocatore più anziano a vincere una gara nazionale.

Cosa racconterà il film biografico

Marty Reisman, che aveva appunto il soprannome Marty Supreme, è morto nel 2012 e ha raccontato la sua vita e carriera nell'autobiografia The Money Player: The Confessions of America's Greatest Table Tennis Champion and Hustler, mentre nel 2014 è stato distribuito sugli schermi il documentario Fact or Fiction: The Life and Times of a Ping Pong Hustler.

Josh Safdie ha scritto la sceneggiatura insieme a Ronald Bronstein ed entrambi sono coinvolti anche come produttori in collaborazione con Eli Bush, Anthony Katagas e A24.

Timothée Chalamet, oltre a essere il protagonista del film, potrebbe essere anche coinvolto come produttore.

Nel 2019 la giovane star aveva lodato i fratelli Safdie sottolineando che nell'ultimo decennio Josh e Benny avevano proposto film in grado di rappresentare la realtà contemporanea in modo unico, senza mai sacrificare il loro stile, e in grado di proporre sempre qualcosa di inaspettato.

I prossimi progetti di Chalamet

Timothée, nei prossimi mesi, sarà protagonista nelle sale con il film biografico sulla vita di Bob Dylan, A complete unknown, in cui si è nuovamente messo alla prova dal punto di vista vocale cantando in più scene. Nel futuro dell'attore dovrebbero poi esserci l'atteso terzo capitolo della storia di Dune e il sequel di Wonka, la storia prequel ispirata al romanzo scritto da Roald Dahl.

Per ora non è ancora stato svelato quando inizieranno le riprese dei due progetti cinematografici che dovrebbero provare a replicare il successo di incassi ottenuti dai precedenti film diretti da Denis Villeneuve e Paul King.