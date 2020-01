Timothée Chalamet sarà Bob Dylan nel nuovo film di James Mangold

Timothée Chalamet è stato scelto per interpretare Bob Dylan in un nuovo film biografico diretto da James Mangold.

Timothée Chalamet interpreterà Bob Dylan nel nuovo film diretto dal regista James Mangold che tornerà a occuparsi di una storia vera dopo aver firmato recentemente Le Mans '66, progetto dedicato alla rivalità tra Ford e Ferrari.

Il lungometraggio racconterà il periodo in cui l'artista, destinato a diventare unp'icona della musica folk, si era addentrato nel mondo del rock.

Bob Dylan sta collaborando attivamente con James Mangold e la Searchlight nello sviluppo del film che dovrebbe intitolarsi Going Electric.

Timothée Chalamet sta attualmente concludendo le trattative con la casa di produzione e sarà protagonista nei prossimi giorni anche nelle sale italiane con Piccole Donne, il nuovo adattamento del romanzo di Louisa May Alcott realizzato da Greta Gerwig.

L'attore, inoltre, debutterà a Londra a teatro grazie allo spettacolo 4.000 Miles. Tra i prossimi progetti di cui sarà protagonista anche The French Dispatch, diretto da Wes Anderson, e Dune con la firma di Denis Villeneuve.