Timothée Chalamet ha trovato il prossimo ruolo per puntare agli Oscar?

Timothée Chalamet potrebbe aver trovato il suo prossimo progetto dopo non aver conquistato l'Oscar con la sua performance in Marty Supreme.

L'attore è infatti attualmente coinvolto come produttore dell'adattamento cinematografico del romanzo Playground - Un gioco senza fine scritto da Richard Powers.

Cosa racconterà il film Playground

L'attore farà parte del team della produzione del film insieme alla Plan B di Brad Pitt e Brian Swardstrom.

Attualmente Timothée Chalamet non è coinvolto come protagonista, anche se sembra abbia l'opzione di scegliere di interpretare il protagonista.

L'opera scritta dal premio Pulitzer racconta la storia di Rafi Young e Todd Keane, che frequentano una delle scuole più esclusive di Chicago e sono molto diversi tra loro. Un antico gioco da tavolo, tuttavia, li tiene uniti con un'amicizia che ha un ruolo nel determinare le loro scelte. Diventati adulti, Rafi si concentra sulla letteratura, mentre Todd è attivo nel mondo dell'intelligenza artificiale.

La storia coinvolge anche Evelyne Beaulieu che testa a Montreal uno dei primi autorespiratori per sub, e Ina Aroita che passa da una base navale all'altra nel Pacifico, usando l'arte per approfondire il suo legame con la natura.

I quattro personaggi si ritrovano poi a Makatea, un'isola remota della Polinesia segnata dalla storia e al centro di un progetto milionario per costruire città galleggianti in mare aperto.

Il ritorno di Chalamet sul grande schermo

Warner Bros ha già collaborato con Chalamet in occasione dei film di Dune, di cui il terzo capitolo sta per arrivare nelle sale cinematografiche nel mese di dicembre.

Il regista Denis Villeneuve, parlando del film di cui è stato presentato il primo trailer, ha anticipato: "C'è un salto temporale di 17 anni, durante il quale vediamo Paul alle prese con le conseguenze di aver avuto troppo potere e cercare di capire come uscire da questo ciclo di violenza. E ovviamente è un imperatore che può vedere il futuro, quindi è in un certo senso invincibile".

Timothée è stato recentemente nominato per due anni consecutivi agli Oscar, grazie alle interpretazioni in Marty Supreme (di cui potete leggere la nostra recensione) e A Complete Unknown.