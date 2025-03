Timothée Chalamet, non passa inosservato agli Oscar 2025: tra eleganza e ribellione

Che vinca o perda l'Oscar, Timothée Chalamet si aggiudica il premio per l'abbigliamento maschile con una comoda giacca da smoking e pantaloni tagliati in jeans, con un tocco da rock-star sgargiante del cinema.

Che vinca o meno la tanto ambita statuetta, Timothée Chalamet ha già conquistato un titolo indiscusso agli Oscar 2025: quello di miglior look maschile della serata. L'attore, tra i più amati della sua generazione, ha ribaltato ancora una volta le convenzioni della moda maschile con un outfit che mescola raffinatezza ed estetica ribelle, dimostrando di essere uno dei più audaci trendsetter di Hollywood.

Timothée Chalamet, il re dello stile agli Oscar 2025

Niente smoking tradizionale per lui, ma una versione rivisitata e modernizzata del classico abito da red carpet. Chalamet ha sfoggiato una giacca tuxedo dal taglio aderente, perfettamente sagomata per esaltare la sua silhouette slanciata, abbinata a pantaloni dal taglio jeans, che hanno aggiunto un tocco di disinvoltura all'ensemble. Il tutto completato da un'aria da movie star con vibrazioni da trucker, un contrasto che incarna alla perfezione il suo stile unico, sempre in bilico tra l'eleganza sartoriale e la ribellione casual.

L'attore di Dune: Parte Due e Wonka non è nuovo a scelte stilistiche fuori dagli schemi. Già in passato aveva sorpreso il pubblico con look audaci, come la celebre giacca Louis Vuitton senza camicia agli Oscar 2022 o il completo in pelle rosso fuoco sfoggiato alla Mostra del Cinema di Venezia. Questa volta, però, ha deciso di fondere classico e contemporaneo, dimostrando che la moda maschile non ha bisogno di essere rigida o prevedibile.

L'assenza della tradizionale camicia sotto la giacca tuxedo ha aggiunto un tocco di sensualità effortless, sottolineando la sua capacità di giocare con i codici della moda maschile senza mai risultare forzato. Il risultato? Un look che sfida il concetto di formalità e che potrebbe facilmente diventare un nuovo punto di riferimento per i red carpet del futuro.

Sui social, il suo outfit è stato accolto con entusiasmo, con fan e critici che hanno elogiato la sua capacità di trasformare anche il più classico degli abiti in un'espressione personale di stile. Per molti, il suo look ha già superato quello di altri candidati e ospiti della serata, confermandolo come uno degli uomini più eleganti di Hollywood.