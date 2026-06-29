Jesse Eisenberg ha "tradito l'America" rifiutando il ruolo in The Social Reckoning

Jesse Eisenberg ha deciso di voltare pagina e lasciarsi alle spalle Mark Zuckerberg. O più precisamente la sua incarnazione cinematografica che nel 2010 lo aveva consacrato come il volto brillante e inquieto di The Social Network. L'attore ha rivelato di aver rifiutato The Social Reckoning, il nuovo progetto firmato da Aaron Sorkin, non per mancanza di fiducia nel film, ma per una scelta personale ben precisa, che però non lo ha reso immune ai sensi di colpa.

L'attore, intervenuto alla première losangelina di Minions & Monsters, ha spiegato che ascoltare il pitch del film e poi tirarsi indietro gli ha lasciato addosso una strana sensazione. Quasi come se stesse deludendo l'America intera, ha scherzato.

The Social Reckoning, perché Jesse Eisenberg ha rifiutato Aaron Sorkin

Jesse Eisenberg in The Social Network

Il punto, assicura Eisenberg, non era la sceneggiatura. Anzi, l'attore ha lasciato intendere di considerare The Social Reckoning (in italianoThe Social: Il prezzo della verità) un progetto forte e destinato a far parlare. Il problema era un altro: tornare a indossare i panni del fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, avrebbe significato riaprire un capitolo che, per lui, è ormai chiuso.

"Sto andando in direzioni diverse nella mia vita", ha spiegato l'attore, chiarendo di non voler essere più legato a quel personaggio. Semplice. Di certo colpisce questa posizione molto netta, soprattutto considerando quanto The Social Networkabbia pesato sulla sua carriera. Il film di David Fincher, infatti, ,non è stato soltanto uno dei titoli simbolo degli anni Duemiladieci, ma ha soprattutto fissato nell'immaginario collettivo un'immagine di Zuckerberg che, per molti spettatori, continua a sovrapporsi al volto di Eisenberg.

È pur vero che la sua carriera in questi anni è decollata e l'attore ha ampliato notevolmente i suoi orizzonti. Sembra quindi comprensibile non volersi ancorare a un personaggio del passato.

Aaron Sorkin stesso aveva già raccontato un retroscena simile, spiegando che l'attore non desiderava più essere confuso con il magnate tech. A quanto pare, il confine tra interprete e personaggio era diventato fin troppo sottile: fan e curiosi continuavano ad avvicinarlo citando battute del film originale, compresa la celebre provocazione sul "CEO". Divertente, forse, la prima volta. Meno quando diventa un'etichetta permanente.

Jeremy Strong prende il suo posto nel sequel

Jeremy Strong in Succession

A raccogliere il testimone sarà Jeremy Strong, attore amatissimo dai fan di Succession e interprete abituato a personaggi dominati da ambizione, conflitti interiori e profondità psicologica. Una decisione che ridefinisce immediatamente l'identità del progetto: se Eisenberg aveva costruito uno Zuckerberg nervoso, velocissimo e quasi alieno, Strong potrebbe portare nel ruolo una cupezza più adulta, meno legata all'ascesa e più alle conseguenze del potere.

Accanto a lui ci saranno Mikey Madison, scelta per interpretare la whistleblower Frances Haugen, e Jeremy Allen White, che vestirà i panni del giornalista del Wall Street Journal Jeff Horwitz. Dopo aver visto la nascita di Facebook, quindi, ora ci si concentra di più su ciò che è accaduto dopo: le ricerche interne dell'azienda, i possibili effetti sui teenager, la disinformazione e il rapporto tra piattaforme digitali e violenza politica.

È un cambio di prospettiva interessante. Se The Social Network raccontava il sogno americano mentre diventava algoritmo, The Social Reckoning sembra voler guardare il conto lasciato sul tavolo. E la mancanza di Jesse Eisenberg si farà sentire, ne siamo sicuri, perché il suo volto apparteneva all'origine del mito, mentre il nuovo film pare interessato alla sua ombra.