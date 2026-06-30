Un amore come te: stasera su Canale 5 il film turco con Burak Özçivit e Fahriye Evcen

La prima serata di Canale 5 è in compagnia di un interprete molto noto per il pubblico delle dizi: Burak Özçivit, Kemal di Endless Love, che è protagonista di questo dramma sentimentale turco insieme a Fahriye Evcen, sua moglie nella vita reale

Il palinsesto "turco" di Canale 5 continua anche nella prima serata di questo martedì 30 giugno. Stasera andrà infatti in onda Un amore come te, melodramma che, rispetto a produzioni più anonime, può contare sulla presenza di un volto ormai molto conosciuto dal pubblico delle dizi: Burak Özçivit, il Kemal di Endless Love.

Il film si inserisce nella programmazione estiva "a basso costo" pensata da Mediaset per la sua rete ammiraglia. Un palinsesto che pullula più che mai di soap opera (che vengono ormai proposte anche di sera) e TV Movie, con la presenza di show originali ormai ridotta all'osso.

La storia di Un amore come te: trama del melodramma turco

Un amore come te (titolo originale Aşk Sana Benzer) racconta una storia d'amore che nasce in modo inatteso e si sviluppa tra difficoltà personali e nuove possibilità di vita. La protagonista è Deniz, una giovane donna che decide di cambiare completamente ambiente trasferendosi a Muğla, una località costiera della Turchia affacciata sull'Egeo, nel tentativo di lasciarsi alle spalle un passato complesso e doloroso. Il suo obiettivo è ricostruire la propria vita partendo da zero.

Nel nuovo contesto, Deniz trova lavoro come gelataia e cerca di dare forma a un progetto personale legato alla creazione di gelati artigianali. Durante una delle sue giornate incontra Ali, un giovane che lavora nel ristorante di famiglia situato in un villaggio di pescatori dell'Egeo. Ali sta affrontando diverse difficoltà nella gestione dell'attività e porta sulle spalle la responsabilità di mantenere in piedi l'impresa familiare.

L'incontro tra i due è casuale, ma fin da subito emerge una forte attrazione. Ali si innamora di Deniz, mentre la ragazza si trova gradualmente coinvolta in un legame che mette in discussione le sue certezze. Il rapporto tra i due si sviluppa tra momenti di vicinanza, incomprensioni e la necessità di affrontare problemi personali irrisolti.

Burak Özçivit e Fahriye Evcen: i protagonisti del film e la loro storia reale

Il film vede come protagonisti due volti molto noti della serialità turca contemporanea. Burak Özçivit interpreta Ali, il giovane ristoratore diviso tra responsabilità familiari e sentimenti inaspettati. Fahriye Evcen è invece Deniz, la protagonista femminile che tenta di ricostruire la propria vita in un nuovo contesto.

Un elemento che ha contribuito alla popolarità del film è il fatto che i due protagonisti siano poi diventati anche una coppia nella vita reale. Conoscenti fin dal 2013 per aver lavorato insieme alla serie Çalıkuşu, tuttavia, nel 2015, galeotto è stato proprio il set di Un amore come te. Sposi nel 2017, Burak Özçivit e Fahriye Evcen sono oggi genitori di due bambini, Karan, nato nel 2019, e Kerem, nato a gennaio 2023.

Orario e durata di Un amore come te

In onda come sempre alle 22:00, non un minuto prima, il film turco in onda stasera ha una durata complessiva di 115 minuti. Considerando le pause pubblicitarie, Un amore come te saluterà il suo pubblico ben oltre la mezzanotte.

Sarà naturalmente possibile seguirlo in diretta anche in streaming su Mediaset Infinity, ma si potrà guardare on demand gratuitamente a partire da domani: il dramma sentimentale fa parte della collection Dreamers and Love, che è a pagamento. Si può attivare, accedendo alla piattaforma streaming di Mediaset, sfruttando i 7 giorni di prova gratuita, per poi passare all'abbonamento: 4,99€ al mese per accedere senza limiti a tutto il catalogo di serie TV e TV movie turchi.