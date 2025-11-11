Timothée Chalamet è un campione in ascesa nel nuovo trailer di Marty Supreme

A Natale arriverà nei cinema americani il film Marty Supreme, con cui Timothée Chalamet punta a ottenere una nuova nomination agli Oscar, e il trailer condiviso oggi da A24 regala nuove scene in anteprima.

Il video pubblicato online mostra il protagonista, un campione di ping pong, impegnato nel suo tentativo di ottenere vittorie, non solo sportive.

Cosa racconterà il film con Chalamet

Marty Supreme, film diretto da Josh Safdie, è ambientato negli anni '50 e mostra Timothée Chalamet nel ruolo di Marty Mauser, un giovane che insegue il suo sogno di diventare un campione di ping pong.

Il trailer anticipa qualche dettaglio dei problemi del campione, del suo desiderio di compiere un'ascesa personale e professionale, dei suoi amori e delle amicizie che lo aiuteranno nei momenti difficili.

Ecco il video:

La storia portata sul grande schermo si ispira a quella vera di Marty Reisman, vincitore del titolo mondiale per cinque volte.

Gli interpreti di Marty Supreme

Nel cast, oltre a Chalamet, ci saranno anche Gwyneth Paltrow, Fran Drescher, Tyler Okonma (ovvero Tyler, the Creator), Penn Jillette, Odessa A'zion, Kevin O'Leary, che ha recentemente parlato di come userebbe l'Intelligenza Artificiale nel settore cinematografico, e Abel Ferrara.

Marty Supreme: Timothee Chalamet in una scena

Safdie ha diretto il film, oltre ad aver scritto la sceneggiatura insieme a Ronald Bronstein, e aver fatto parte del team della produzione in collaborazione con Eli Bush, Anthony Katagas, Chalamet, e A24.

Marty Supreme è stato accolto negli Stati Uniti da reazioni molto positive dopo una proiezione che si è svolta a New York. Ramin Setoodeh di Variety ha ad esempio dichiarato: "Marty Supreme è un mix tra Diamanti grezzi, Il giovane Holden e Jerry Maguire, il tutto sostenuto dalla migliore interpretazione di Timothée Chalamet fino ad oggi. L'ho adorato."