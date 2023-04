Timothée Chalamet canterà lui stesso le canzoni nel biopic su Bob Dylan, rivela James Mangold

Quella che sentiremo nel biopic su Bob Dylan sarà proprio la voce di Timothée Chalamet, ci tiene a confermare James Mangold, regista della pellicola, durante la Star Wars Celebration di Londra.

Come Austin Butler in Elvis e Taron Egerton in Rocketman, un'altra giovane star di Hollywood ci mostrerà tutte le sue doti canore nel portare sullo schermo una grande icona della musica.

Secondo quanto riportato da Deadline, Timothée Chalamet, interprete scelto per dare il volto a Bob Dylan nel biopic dedicato al cantante diretto da James Mangold, presterà anche la sua voce al personaggio nelle esibizioni musicali (contrariamente, ad esempio, a quanto fatto da Rami Malek in Bohemian Rhapsopdy), oltre a suonare lui stesso i brani (sapevamo già che stava prendendo lezioni di chitarra).

Timothée Chalamet sarà Bob Dylan nel nuovo film di James Mangold

"Certo che canterà lui!" ha risposto Mangold quando i colleghi di Collider hanno chiesto conferma in merito "È una parte così grandiosa della cultura americana e della storia di Bob [quella che racconteremo]: un giovane Bob Dylan di 19 anni che arriva a New York con due dollari in tasca, e che nel giro di tre anni riesce a diventare questo fenomeno globale".

"Prima verrà abbracciato e accolto con calore dalla scena musicale newyorchese, poi ne fuggirà quando inizierà a diventare una stella oltre ogni previsione" continua il regista "È una storia vera così interessante, che si basa su un momento della scena musicale americana altrettanto affascinante. E personaggi diversi, da Woody Guthrie a Bob Dylan, da Pete Seeger a Joan Baez, avranno tutti un ruolo da giocare in questo film".

Le riprese del biopic, rivela infine Mangold, dovrebbero iniziare ad agosto.