Timothée Chalamet nei panni di Bob Dylan: prime foto dal set di A Complete Unknown

Berretto d'ordinanza, chitarra in spalla, Timothée Chalamet vaga per le vie di New York nei panni di un giovane Bob Dylan nelle prime foto del biopic di James Mangold.

Le riprese della nuova fatica di James Mangold, il biopic dedicato a Bob Dylan intitolato A Complete Unknown, è attualmente in lavorazione a New York City. Le prime foto dal set che mostrano Timothée Chalamet nei panni del leggendario cantautore sono apparse in rete.

A giudicare dall'aspetto retrò delle auto vicino a Chalamet, queste foto dal set sembrano affrontare la fase iniziale della carriera di Dylan, quando arrivò per la prima volta sulla scena folk di New York nel 1961. Il menestrello autore di Like A Rolling Stone avrebbe registrato il suo primo album un anno dopo, Bob Dylan, nel 1962. Il film di Mangold dovrebbe coprire la carriera di Dylan dai suoi esordi fino al Newport Folk Festival nel 1965, incentrandosi sulla controversa transizione di Dylan alla chitarra elettrica negli anni '60 e sul percorso che lo porterà a per diventare una leggenda della musica folk, secondo Deadline.

Bob Dylan, Timothée Chalamet vuole l'Elvis di Austin Butler nel biopic per "un universo musicale condiviso"

Un viaggio emozionante nella storia della musica americana

Le riprese di A Complete Unknown dovrebbero proseguire fino a maggio a New York, New Jersey e Montreal. Searchlight dovrebbe far uscire il film nel corso del 2025. Nello stesso anno approderanno in sala il biopic di Antoine Fuqua su Michael Jackson e potenzialmente quello di Ridley Scott sui Bee Gees.

"È un periodo davvero straordinario per la cultura americana, e per la storia di Bob: un giovane Bob Dylan di 19 anni che arriva a New York con due dollari in tasca e diventa una celebrità mondiale nel giro di tre anni" ha dichiarato James Mangold a Collider l'anno scorso. "Prima di tutto è stato accolto nella famiglia di musica folk a New York e, naturalmente, a un certo punto è passato oltre mentre la sua stella cresceva oltre ogni immaginazione."

Il film biografico includerà anche alcune altre figure importanti dell'epoca, tra cui Woody Guthrie, Joan Baez e Pete Seeger, che "hanno tutti un ruolo importante in questo film". Edward Norton rimpiazzerà Benedict Cumberbatch, impegnato in altri progetti, nei panni del cantante folk Seeger. Elle Fanning interpreterà l'interesse sentimentale di Bob Dylan, Sylvie Russo.