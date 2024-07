Time Bandits: Taika Waititi sta già scrivendo la Stagione 2, ma c'è un problema

Taika Waititi e Jemaine Clement sono apparentemente già al lavoro sulla seconda stagione di Time Bandits, il cui debutto è previsto per la fine del mese su Apple TV+.

La serie è basata sul film del 1981 di Terry Gilliam e presenta un cast eclettico, che comprende anche i creatori della serie Waititi e Clement in piccoli ruoli. Il duo non è nuovo a lavorare insieme, avendo collaborato al film e alla serie TV What We Do in the Shadows.

Il loro prossimo progetto è appunto Time Bandits, la storia di un ragazzo che vive un'avventura attraverso il tempo. Anche se non è stata annunciata ufficialmente una seconda stagione, Waititi e Clement hanno confermato di aver iniziato il processo di scrittura.

Locandina di Time Bandits

Nel corso di una recente intervista, Waititi e Clement, impegnati nella promozione della prima stagione della serie che debutterà il 24 luglio prossimo, hanno discusso proprio della seconda stagione, con Clement che ha dichiarato: "Stiamo scrivendo una seconda stagione, ma la faremo solo se la gente guarderà la prima. Se nessuno la guarderà, la butteremo nel cestino". Quindi, ha aggiunto: "Ma non posso dirvi nulla perché non voglio rovinarvi la seconda stagione".

Time Bandits: Charlyne Yi avrebbe subito molestie sessuali sul set della serie di Taika Waititi

Oltre a essere co-creatore e co-scrittore di Time Bandits, Jemaine Clement interpreta anche il personaggio di Pure Evil, che ha un costume piuttosto elaborato. Quando gli è stato chiesto quali fossero le parti più comode e quelle più scomode del costume, Clement ha ammesso ridendo: "Non è un costume scomodo perché è una vestaglia di velluto. È molto comodo".

La serie racconta di un viaggio comico e ma ricco di azione attraverso il tempo e lo spazio con un gruppo di ladri e la loro nuova recluta: un nerd appassionato di storia di 11 anni. Insieme, partiranno per un'emozionante missione per salvare i genitori del ragazzo e il mondo intero. Su queste pagine potete recuperare il trailer, nello show c'è anche l'ex-star di Friends Lisa Kudrow.