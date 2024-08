Tim Burton's Labyrinth: al via le vendite per la mostra che aprirà a Milano il 13 dicembre

Aperte le vendite per l'esperienza immersiva che guida i visitatori attraverso l'universo creativo e fantastico di Tim Burton, per la prima volta in Italia in esclusiva alla Fabbrica del Vapore di Milano dal 13 dicembre.

Entrare nella mente di Tim Burton? Adesso si può. Su www.ticketone.it sono aperte le vendite per Tim Burton's Labyrinth, esperienza immersiva che guida i visitatori attraverso l'universo creativo e fantastico del regista. La mostra evento arriva per la prima volta in Italia, in esclusiva alla Fabbrica del Vapore di Milano dal 13 dicembre 2024.

Con oltre 650.000 visitatori tra Madrid, Parigi, Bruxelles, Barcellona e Berlino, la mostra, una creazione originale di LETSGO Company, in collaborazione con lo stesso Tim Burton e presentata in Italia da Alveare Produzioni, LETSGO Company e da Fabbrica del Vapore - Comune di Milano, offre un percorso immersivo e interattivo che mette in risalto l'opera cinematografica del regista e dà vita ai suoi disegni, dipinti e fotografie. Centinaia di opere create in oltre 40 anni di folgorante carriera.

Quale esperienza attende il visitatore?

Aperta dal 13 dicembre 2024 al 9 marzo 2025, Tim Burton's Labyrinth invita i visitatori di tutte le età a immergersi nel mondo di una delle menti creative più originali del nostro tempo e a scoprire i personaggi e le scene iconiche dei suoi film. Un vero e proprio labirinto permetterà ai suoi esploratori di scegliere un itinerario unico tra oltre trecento possibilità. Attivando un pulsante all'inizio del percorso inizierà il viaggio che ognuno potrà personalizzare durante il percorso aprendo le porte che desidera.

Regista dall'immaginazione unica, Tim Burton è conosciuto a livello internazionale come la forza creativa dietro alcuni dei film più iconici degli ultimi quattro decenni. I personaggi e i mondi visionari di film come Beetlejuice (1988), Batman (1989), Edward mani di forbice (1990), Nightmare Before Christmas (1993) e della recente serie TV Netflix Mercoledì evocano uno stile visivo unico e immediatamente riconoscibile.

Beetlejuice Beetlejuice, Tim Burton: "Non è un sequel fatto per far soldi, l'ho fatto col cuore"

Ma Tim Burton è un artista multidisciplinare e Tim Burton's Labyrinth esplora la sua intera produzione di illustratore, pittore, scrittore, sceneggiatore, fotografo e ovviamente regista. Il viaggio nel labirinto include opere d'arte originali del regista, come scenografie ambientali e oltre centocinquanta disegni originali che spaziano dalle prime bozze alle sequenze animate realizzate durante la sua carriera, incredibili effetti speciali e di videomapping. I personaggi prendono vita nello spazio espositivo tra dipinti, bozzetti originali, opere d'arte animate, figure a grandezza naturale provenienti dai set dei film e dalle storie originali e straordinarie ricostruzioni scenografiche.

Nell'attesa, dopo aver inaugurato la Mostra del Cinema di Venezia 2024, l'ultima fatica di Tim Burton arriva nei cinema. Per saperne di più leggete la nostra recensione di Beetlejuice Beetlejuice, in sala dal 5 settembre.