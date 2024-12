Tim Burton: "Non realizzerò altri sequel, ma voglio lavorare di nuovo con Johnny Depp"

Una delle collaborazioni più apprezzate e note di Hollywood è quella tra Tim Burton e il suo ex attore feticcio Johnny Depp. I due condividono una ricca cinematografia, a partire da cult come Edward mani di forbice fino a opere meno di successo come Ed Wood. Sono passati più di dieci anni dalla loro ultima collaborazione del 2012, Dark Shadows, ma Burton sembra interessato a voler lavorare di nuovo con la sua stella.

Durante una recente intervista sul red carpet del Marrakech International Film Festival, Burton ha anche parlato dei suo prossimi progetti lavorativi, tra cui il segretissimo remake di Attack of the 50 Foot Woman, la cui sceneggiatura verrà scritta da Gillian Flynn (Gone Girl).

Pirati dei Caraibi: il reboot si girerà nel 2025, sciolto il nodo sul ritorno di Johnny Depp?

I progetti futuri di Tim Burton

"Una cosa che ho imparato molto presto è che finché non sono sul set a fare qualcosa, non so se lo farò. Non mi piace mai parlare troppo delle cose. Ho lavorato a così tanti progetti che a volte si realizzano, a volte non si realizzano, quindi non voglio portare sfortuna. Voglio dire, una volta stavo facendo Superman. C'è stato un altro progetto a cui ho lavorato per un anno, ma non si è realizzato. È piuttosto traumatico, ma anche piuttosto emozionante", ha detto a IndieWire.

Tim Burton con il Leone alla carriera di Venezia 64. e Johnny Depp, che glielo ha appena consegnato

Reduce dal suo successo Beetlejuice Beetlejuice, Burton ha detto al pubblico durante un Q&A a Marrakech di non aspettarsi un sequel di alcuni dei suoi film più amati, ovvero Edward mani di forbice del 1990 e The Nightmare Before Christmas.

"Ci sono film di cui non voglio fare un sequel", ha detto. "Non voglio fare un sequel di Edward mani di forbice perché per me è una cosa unica. Non voglio fare un sequel di Nightmare Before Christmas perché anche quello mi sembra una cosa isolata. Certe cose è meglio lasciarle così come sono, come in questi casi".

Burton ha però espresso il desiderio di ritornare a lavorare con il suo frequente collaboratore Johnny Depp. Sebbene il loro ultimo progetto insieme sia stato il fantasy gotico Dark Shadows del 2012, alla domanda se ci sarà un'altra collaborazione con Depp, Burton ha risposto: "Beh, sono sicuro che ci sarà".

"Non mi sento mai come se volessi usare questo e quell'attore. Di solito la scelta si basa sul progetto a cui sto lavorando. È questo il senso del cinema. Si tratta di collaborazione e di far rimbalzare le idee alle persone che ti circondano", ha detto il regista di Dumbo.

Un insanguinato Johnny Depp e Tim Burton sul set di Dark Shadows

A seguito della battaglia giudiziaria con l'ex moglie Amber Heard nel dicembre 2022, Depp ha lottato per recuperare il suo status di attore di successo. I suoi film più recenti, Il caso Minamata del 2020 e Jeanne Du Barry - La favorita del Re del 2023, non sono stati accolti positivamente dalla critica e dal pubblico. Un progetto con il regista che lo ha aiutato a diventare uno degli attori più quotati di Hollywood potrebbe essere l'accoppiata ideale.

Depp sarà il protagonista di The Carnival at the End of Days di Terry Gilliam insieme a Jeff Bridges, Jason Momoa e Adam Driver, la cui produzione dovrebbe iniziare a gennaio. È inoltre impegnato nel thriller di Marc Webb Day Drinker, con Penelope Cruz.