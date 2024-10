Johnny Depp e Penelope Cruz reciteranno insieme nel thriller Day Drinker

Johnny Depp e Penelope Cruz reciteranno di nuovo insieme in occasione del thriller Day Drinker, prodotto da Lionsgate e diretto da Marc Webb.

Le due star, in precedenza, hanno collaborato in occasione dei film Blow, Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare e Assassinio sull'Orient Express.

Cosa racconterà il film con Depp e Cruz

Day Drinker racconterà la storia di una barista che lavora a bordo di una nave da crociera e incontra un misterioso bevitore di giorno. I due si ritrovano quindi coinvolti nel mondo criminale e legati in modi inaspettati.

Il regista Marc Webb, in precedenza, ha diretto film come The Amazing Spider-Man e recentemente Biancaneve, il film live-action della Disney che ha come star Rachel Zegler nel ruolo della principessa e Gal Gadot nei panni della Regina cattiva.

Johnny Depp: 15 trasformazioni di un divo

La sceneggiatura originale di Day Drinker è stata firmata da Zach Dean, già autore dell'action movie Fast X, The Tomorrow War e The Gorge, il thriller a sfumature horror che è stato diretto da Scott Derrickson, co-prodotto da Apple TV+ e Skydance e con star Anya Taylor-Joy e Miles Teller.

Il team al lavoro su Day Drinker

Il prossimo film con star Johnny Depp e Penelope Cruz sarà prodotto da Basil Iwanyk ed Erica Lee, che hanno già portato al successo la saga di John Wick, per Thunder Road, in collaborazione con Adam Kolbrenner e 30WEST.

Adam Fogelson, a capo di Lionsgate Motion Picture Group, ha dichiarato: "Day Drinker unisce un concetto altamente commerciale con delle svolte e sorprese follemente oltraggiose, il tutto ambientato in un mondo incredibile e non c'è un miglior filmmaker rispetto a Marc o due attori scelti in modo perfetto rispetto a Johnny e Penelope per portare in vita quel mondo".