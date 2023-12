Tim Allen: per un co-star di Nuovo Santa Clause Cercasi lavorare con Tim Allen è stata 'l'esperienza peggiore'

Casey Wilson, star di Nuovo Santa Clause Cercasi, ha criticato il comportamento sul set della sua co-star Tim Allen, dansogli del maleducato e definendolo uno "stronzo". La giovane attrice, durante una puntata del suo podcast Bitch Sesh, ha dichiarato che lavorare con Tim Allen in una puntata della serie è stata "la peggior esperienza mai avuta con una co-star sul set".

In particoalre, la Wilson ha partecipato come guest star all'episodio pilota della serie che ha debuttato nel novembre 2022 Nuovo Santa Clause Cercasi, sequel della trilogia dei film di Allen su Santa Clause.

Ecco cosa ha raccontato l'attrice: "Stavamo girando una scena, eravamo solo io e Tim Allen. Dovevo lanciargli contro delle cose. Penso che sia un ladro. Scende dal camino, ovviamente come Babbo Natale, e mi sveglio pensando che ci sia un intruso, praticamente una violazione di domicilio. Quindi gli getto contro delle cose. Lui va dal produttore che si trova a un metro e mezzo da me e gli dice 'Devi dirle di smetterla di sovrapporsi alle mie battute'. Il produttore si gira verso di me con un'espressione di orrore sul viso e avvicinandosi a me mi dice: 'Tim vorrebbe che tu smettessi di sovrapporti alle sue battute".

Wilson ha continuato a raccontare che tutti erano in tensione quando sul set si trovavano accanto ad Allen e l'attore si sarebbe comportato in modo irrispettoso anche con gli altri membri della troupe. "Quando ha finito la scena è stato così maleducato. Non mi ha mai guardato negli occhi, non ha mai detto nulla. Era davvero una situazione di disagio. Tim Allen era un vero stronzo. È stata la peggiore esperienza che abbia mai avuto con un co-protagonista", ha rivelato la Wilson, sottolineando di non aver detto nulla fino ad ora essendo una grande amica di un produttore dello show e perché i suoi figli amavano i film.

Il post riprese

Il post riprese non è andato di certo meglio. "Dopo aver finito di girare l'ultima scena Tim è uscito immediatamente dal set senza avvertire o salutare nessuno e ha detto 'Me ne vado' facendo cadere a terra il suo mantello da Babbo Natale mentre i membri della troupe accorrevano a raccoglierlo. Poi è subentrata la controfigura, un uomo adorabile, con cui è stato molto piacevole recitare. È uno stronzo. E c'è di peggio, non ricordo bene chi ma un membro della troupe si è avvicinato e mi ha detto 'Lo stai vedendo tutto sommato in una delle sue buone giornate'", ha concluso l'attrice. Nuovo Santa Clause Cercasi è stato rinnovato per una seconda stagione che attualmente è disponibile sulla piattaforma streaming Disney+.