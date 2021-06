Till Death: Megan Fox vive un anniversario da incubo nel trailer dell'horror

L'anniversario di matrimonio di Megan Fox in Till Death non è dei migliori a giudicare dal trailer dell'horror girato in Bulgaria.

Abiti da sposa macchiati di sangue, orrore e violenza nel trailer di Till Death, horror interpretato da Megan Fox.

L'attrice interpreta una donna invitata dal marito a festeggiare un romantico anniversario in un cottage immerso nella neve, ma al suo risveglio si ritrova ammanettata a fianco del cadavere del compagno. Mentre prova a liberarsi con fatica, scopre che due killer le danno la caccia per via di una vendetta e faranno di tutto per portare a termine il lavoro.

Nel cast di Till Death troviamo anche Eoin Macken, Aml Ameen, Callan Mulvey e Jack Roth.

Nel team della produzione ci saranno anche David Leslie Johnson (Aquaman), Tanner Mobley, Les Weldon, Yariv Lerner e Rob Van Norden. Il film scritto da Jason Carvey e diretto dall'australiano S.K. Dale.

In un primo tempo Dale aveva pianificato di girare il film nella capitale bulgara di Sofia durante la primavera del 2020, ma il suo programma è stato stravolto dall'emergenza sanitaria, come ha spiegato lui stesso a Yahoo:

"Ci stavamo preparando a girare a marzo, e in quel momento nevicava, avevamo trovato le nostre location e avevano iniziato a costruire tutto. Poi tutto si è fermato. Ho sempre avuto l'obiettivo di realizzare il mio primo lungometraggio entro i 30 anni. In realtà era il mio trentesimo compleanno, hanno portato una torta e hanno detto 'Scusa, dobbiamo chiudere lo studio, stiamo mandando tutti a casa.' Siamo tornati a giugno e abbiamo ricominciato a prepararci per girare un set cinematografico in inverno, anche se a Sofia era estate. Abbiamo dovuto cambiare completamente marcia e creare con il team degli effetti speciali questi incredibili set coperti di neve finta. È stato diverso dal previsto, ma alla fine sono abbastanza contento del risultato".