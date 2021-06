Megan Fox, sotto la giacca niente: il look dell'attrice è super sexy (FOTO)

Megan Fox non indossa niente sotto la giacca in una foto pubblicata su Instagram e il risultato è semplicemente super sexy.

Megan Fox è recentemente comparsa in una foto pubblicata sul profilo Instagram della stilista Maeve Reilly, per il suo look l'attrice ha abbinato degli straordinari sandali con cristalli di Alexandre Birman con un blazer nero, una maglia trasparente con scollo a V ricoperta di cristalli e un paio di jeans larghi grigi: il risultato è super sexy.

Questa tendenza stilistica è decollata negli ultimi mesi, celebrità come Kim Kardashian, Bella Hadid ed Emily Ratajkowski sono state viste in pubblico con indosso soltanto reggiseni e maglie trasparenti sotto i blazer. Per la Fox questa non è la prima volta: l'attrice, infatti, aveva già indossato un reggiseno e un completo rosso di Alex Perry all'inizio di quest'anno con il fidanzato Machine Gun Kelly.

Gli eleganti sandali neri Alexandre Birman della star di "Transformers" presentano un cinturino alla caviglia ricoperto di cristalli e completano il suo look accostandosi perfettamente al suo top scintillante e al blazer scuro. La Reilly, che lavora per l'attrice dall'inizio di quest'anno, ha deciso di unire il suo stile rock n' roll agli abiti dei migliori marchi, come Versace, Aritzia e Dion Lee.

Non è la prima volta che la Fox indossa dei tacchi come questi anche se solitamente preferisce stivali con plateau di Stuart Weitzman e Christian Louboutin, oltre a modelli audaci di Amina Muaddi, Balenciaga e Bottega Veneta. Questo particolare paio di Choos sembra essere uno dei suoi preferiti, considerando che li ha indossati anche mentre era a Los Angeles all'inizio di questo mese.