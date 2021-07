Tilda Swinton nel trailer di Memoria, il nuovo film di Apichatpong Weerasethakul

Memoria è il nuovo film diretto da Apichatpong Weerasethakul, al suo esordio con un'opera girata in inglese, e il trailer mostra le prime scene in attesa del debutto in anteprima al Festival di Cannes.

Nel video si vede la protagonista alle prese con delle strane esperienze sensoriali mentre si trova in Colombia e affronta scoperte e situazioni che hanno su di lei un impatto emotivo.

Tilda Swinton interpreta in Memoria, che debutterà all'evento cinematografico francese il 15 luglio, il ruolo di una donna scozzese che, dopo aver sentito degli strani suoni all'alba, inizia ad aveere una bizzarra sindrome sensoriale mentre sta viaggiando in Colombia.

Il regista Apichatpong Weerasethakul ha girato il film prevalentemente tra le montagne di Pijao e Bogotá e ha raccontato a La Tempestad un anno fa: "Ho scritto il film pensando a Tilda e sapendo che è un'attrice che non ha bisogno di spiegazioni e, infatti, è stata lei a mostrarmi questo personaggio. L'esperienza è stata davvero significativa e l'ho realmente apprezzata".

Il filmmaker, parlando dell'esperienza di girare in Colombia, aveva dichiarato che si era mosso negli spazi quasi come un fantasma, e "assorbendo movimenti, luci e suoni". Apichatpong ha aggiunto: "Sono ovviamente consapevole dei ricordi politici, ma sono felice di essere un testimone di ciò che rimane. Il film non è una dichiarazione politica e non c'è la pressione di mostrare la realtà della Colombia perché non la conosco, non ho radici in questo luogo".