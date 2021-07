Memoria, la recensione: suoni misteriosi che attraversano il tempo e lo spazio

Memoria. un primo piano di Tilda Swinton

Con Memoria, uno dei cineasti più importanti e innovativi del secolo in corso torna in concorso al Festival di Cannes. A distanza di 11 anni da quella Palma d'oro - consegnatagli dall'allora presidente di giuria Tim Burton - per il film Lo zio Boonmee che si ricorda le vite precedenti, il cinema del thailandese Apichatpong Weerasethakul si fa, se possibile, ancora più onirico e sensoriale. Tanto che chi magari pensava che il debutto in lingua inglese (e in parte spagnolo), l'ambientazione Colombiana o la presenza di un'attrice di fama internazionale come Tilda Swinton potessero in qualche modo snaturare la poetica del regista, dovrà certamente ricredersi. Come vedremo in questa recensione di Memoria questo film è tanto autoriale e ostico quanto lo erano quelli precedenti; e se non raggiunge le vette di un capolavoro quale Cemetery of Splendor è proprio perché Apichatpong Weerasethakul continua a sperimentare e rischiare.

Jessica è una botanica inglese che arriva in Colombia per andare a trovare la sorella che si trova in ospedale, per una malattia non meglio precisata. Da quel momento il personaggio interpretato dalla Swinton incomincia a sentire degli strani boati, dei rumori sordi che apparentemente nessun altro (se non noi spettatori) sembra udire. Sono suoni che arrivano in modo quasi casuale, all'interno di una conversazione così come durante la notte, e che ovviamente non riesce a spiegarsi. Sono messaggi che arrivano da qualcuno o qualcosa? Sono forse un ricordo? Inizia così una ricerca che porterà la protagonista fin dentro la foresta amazzonica, le permetterò di incontrare strani personaggi e di trovare (forse?) la risoluzione al mistero.

Cinema sensoriale

Come sempre il cinema di Apichatpong Weerasethakul è a metà tra il reale e l'onirico. Le immagini, sempre splendidamente fotografate, abbagliano e questa volta anche il sonoro è parte integrante, se non preponderante, dell'esperienza sensoriale e unica che solo il suo cinema riesce ad offrire. Se non fosse per le usuali lunghissime inquadrature con camera fissa e il ritmo come sempre dilatato al massimo, si potrebbe quasi dire che, mai come questa volta, si sfocia quasi nell'horror/thriller. Ma per chi ama i misteri e le rivelazioni è bene segnalare che il finale in questo caso chiede davvero tanto allo spettatore. Forse più di quanto sia lecito, anche per un grandissimo autore.

