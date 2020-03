Tiger King: uno sceriffo della Florida cerca nuovi indizi sul caso grazie alla serie

Lo sceriffo Chad Chronister ne ha approfittato dell'uscita di Tiger King: Murder, Mayhem and Madness su Netflix per cercare di risolvere il caso della scomparsa di Don Lewis.

Grazie alla serie di Netflix, Tiger King uno sceriffo della Florida sta cercando nuovi indizi sul caso della scomparsa di Jack Don Lewis, che risale al 1997. Chad Chronister, della contea di Hillsborough, si è rivolto proprio allo show per trovare una nuova pista investigativa che potesse aiutarlo a risolvere il caso.

Tiger King: Murder, Mayhem and Madness è uno show incentrato sulla figura di Joe Exotic, un operatore zoologico che sconta una condanna in Oklahoma per aver complottato e pianificato l'omicidio della moglie di Lewis, Carole Baskin, attivista per i diritti degli animali e proprietaria del Big Cat Rescue di Tampa, gestito insieme al marito prima della sua scomparsa.

Carole Baskin svolge il ruolo di nemesi nella docuserie di Netflix, che offre diverse teorie sul caso, incluso la possibilità di aver dato in pasto il marito alle tigri o di averlo gettato da un aereo mentre sorvolava il Golfo del Messico. Il furgone di Jack Lewis venne ritrovato in un aeroporto privato nella Contea di Pasco ma dell'uomo non c'era traccia.

Carole Baskin ha sempre negato le insinuazioni circa un suo coinvolgimento nella scomparsa di Lewis e non è mai stata accusata:"Non è stato facile vivere con Don e come la maggior parte delle coppie abbiamo avuto i nostri momenti ma non l'ho mai minacciato e certamente non avevo nulla a che fare con la sua scomparsa".

Baskin e il suo attuale marito inoltre hanno accusato i produttori dello show di averli ingannati circa sulla reale finalità della serie.