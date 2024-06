TIFF 2024: Nightbitch, The Life of Chuck e Il robot selvaggio tra le anteprime mondiali in programma a Toronto

I primi titoli che saranno presentati in anteprima mondiale a Toronto 2024, la 49esima edizione del festival cinematografico canadese, sono stati annunciati e comprendono anche The Life of Chuck diretto da Mike Flanagan e Nightbitch, con star Amy Adams.

L'appuntamento per gli appassionati di cinema di tutto il mondo è dal 5 al 15 settembre, giornate durante le quali sono in programma anche incontri con le star, conferenze, e il Festival Street dedicato a tutta la famiglia con proiezioni, performance dal vivo e altre iniziative.

Le prime anteprime mondiali

I film annunciati nel programma del TIFF 2024 sono quindi il documentario Elton John: Never Too Late di R.J. Cutler e David Furnish destinato a Disney+, Harbin di Woo Min-ho, The Life Of Chuck tratto dall'opera di Stephen King e diretto da Mike Flanagan, Nightbitch della regista Marielle Heller con protagonista Amy Adams, Rex Ball di Sydney Freeland, e Il robot selvaggio, film animato prodotto da DreamWorks Animation.

Anita Lee, responsabile della programmazione del festival, ha svelato che questi titoli sono solo una piccola anticipazione di quello che verrà proposto a settembre e che in programma ci saranno opere che spaziano tra vari generi e generazioni, permettendo a tutti di compiere delle scoperte. A Toronto, inoltre, arriveranno filmmaker, emergenti o con grande esperienza, provenienti da ogni parte del mondo.

Nightbitch: annunciata la data di uscita dell'horror con Amy Adams

I primi dettagli dell'evento cinematografico

L'attrice Amy Adams sarà poi premiata l'8 settembre al Royal York Hotel con il riconoscimento TIFF Tribute Performer Award, mentre David Cronenberg riceverà il Norman Jewison Career Achievement Award.

Cameron Bailey, CEO di TIFF, ha inoltre aggiunto che Sandra Oh sarà coinvolta nella serata che si preannuncia come unica e coinvolgente. L'attrice ha ringraziato per essere stata scelta come Presidente onoraria di questa edizione dei Tribute Awards, evento ideato per raccogliere fondi e aumentare la consapevolezza nei confronti dell'importanza della rappresentazione e della narrazione. La somma ricavata dalla serata, infatti, sarà versata a Every Story Fund che sostiene la diversità nel campo dell'arte.