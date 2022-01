Ticket to Paradise: riprese in pausa a causa del COVID per il film con George Clooney e Julia Roberts

Le riprese della commedia Ticket to Paradise, con star Julia Roberts e George Clooney, sono attualmente in pausa per colpa dell'aumentare dei casi di COVID in Australia.

Le riprese di Ticket to Paradise, film che vedrà recitare nuovamnete insieme George Clooney e Julia Roberts, sono state messe in pausa a causa dell'aumento dei casi di positività al COVID nello stato del Queensland, in Australia.

Lo stop temporaneo al lavoro sul set arriva a pochi giorni dalla conclusione della produzione che avrebbe dovuto finire tra circa due settimane.

Dovranno però passare ben tre mesi prima che George Clooney e Julia Roberts possano completare le riprese di Ticket to Paradise. Le due star sono quindi tornate a casa, non potendo far altro che attendere il via libera per ripartire con i ciak.

Universal ha confermato la notizia che era stata pubblicata dal Daily Mail, pur non svelando le tempistiche previste in modo ufficiale.

La pausa è stata imposta dalle autorità dopo che nel Queensland sono stati registrati 15.962 casi di persone positive e le morti sono arrivate a quota 16, record purtroppo negativo per l'area.

Ticket to Paradise, che verrà diretto da Ol Parker (Mamma Mia! Here We Go Again), racconta la storia di una coppia di ex che si ritrovano impegnati nella stessa missione: fermare la loro figlia, incredibilmente innamorata, prima che compia il loro stesso errore.

Julia Roberts e George Clooney interpreteranno gli ex coniugi, mentre Kaitlyn Dever dovrebbe essere la figlia dei protagonisti. Nel cast ci sarà anche Lucas Bravo.

Parker ha firmato la sceneggiatura del progetto, distribuito nei cinema americani dal 21 ottobre 2022, in collaborazione con Daniel Pipski.