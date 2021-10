Ticket to Paradise: Lucas Bravo nel cast del film con Julia Roberts e George Clooney

Lucas Bravo, star di Emily in Paris, sarà uno dei protagonisti della commedia romantica Ticket To Paradise, con star Julia Roberts e George Clooney.

Lucas Bravo sarà uno dei protagonisti di Ticket to Paradise, la commedia romantica che avrà come star Julia Roberts e George Clooney.

L'attore, che ha ottenuto una grande popolarità internazionale grazie alla serie Emily in Paris, sarà particolarmente impegnato nei prossimi mesi con numerosi progetti cinematografici.

Ticket to Paradise, che verrà diretto da Ol Parker (Mamma Mia! Here We Go Again), racconta la storia di una coppia di ex che si ritrovano impegnati nella stessa missione: fermare la loro figlia, incredibilmente innamorata, prima che compia il loro stesso errore.

Julia Roberts e George Clooney interpreteranno gli ex coniugi, mentre Kaitlyn Dever dovrebbe essere la figlia dei protagonisti.

Parker ha firmato la sceneggiatura del progetto, distribuito nei cinema americani dal 21 ottobre 2022, in collaborazione con Daniel Pipski.

Lucas Bravo, negli ultimi mesi, ha fatto parte del cast della seconda stagione della serie Emily in Paris e ha recitato in The Honeymoon, film diretto da Dean Craig con star Maria Bakalova. Tra i suoi progetti recenti c'è anche Mrs. Harris Goes to Paris di Anthony Fabian.