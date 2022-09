Ticket to Paradise, Julia Roberts: "La famiglia di George Clooney mi ha salvata da solitudine e disperazione"

Julia Roberts è grata alla famiglia di George Clooney per averla salvata dalla completa solitudine e disperazione durante le riprese di Ticket to Paradise, mentre si trovava lontana dal marito e dai figli in bolla in Australia.

Ticket to Paradise: Julia Roberts e George Clooney in una scena

Dopo aver recitato insieme in film come Ocean's Eleven e Money Monster, George Clooney e Julia Roberts si sono ritrovati di nuovo insieme sul set della romcom Ticket to Paradise, dove interpretano una coppia di ex oggi divorziati che si alleano per impedire alla figlia (Kaitlyn Dever) disposare un giovane conosciuto da poco a Bali.

In un'intervista al New York Times, Julia Roberts e George Clooney hanno raccontato l'esperienza sul set australiano in piena emergenza sanitaria quarantena. Clooney ha spiegato che durante le riprese, ha affittato una casa con sua moglie Amal e i loro figli gemelli. Nel frattempo, Julia Roberts era in un'altra casa vicina, mentre suo marito e tre figli erano tornati negli Stati Uniti.

"Abbiamo iniziato a girare a Hamilton Island, con tutti questi uccelli selvatici, e Julia aveva la casa proprio vicino a quella in cui stavamo io, Amal e i bambini", ha detto Clooney. "Potevo uscire la mattina presto e dire, 'Caa-caa', e Julia usciva e dire, 'Caa-caa.' E poi le portavamo una tazza di caffè. Era zia Juju per i miei figli".

"I Clooney mi hanno salvato dalla completa solitudine e disperazione", ha aggiunto Julia Roberts. "Eravamo in una bolla, ed è il periodo più lungo in cui sono stata lontano dalla mia famiglia. Non credo di aver passato così tanto tempo da sola da quando avevo 25 anni".

Ticket to Paradise, diretto da Ol Parker, vede nel cast anche Billie Lourd, Lucas Bravo e Maxime Bouttier. L'uscita italiana del film è fissata per il 6 ottobre.