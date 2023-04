Ticker stasera 22 aprile su 20 Mediaset: trama, cast e curiosità del film con Steven Seagal

Stasera su 20 Mediaset torna Steven Seagal con il film Ticker La pellicola è stata diretta da Albert Pyun. La sceneggiatura è di Paul B. Margolis. Trama, curiosità, trailer e cast del lungometraggio.

Trama di Ticker il film del 22 aprile di 20 Mediaset

A San Francisco, il detective Ray Nettles e il suo partner Art "Fuzzy" Rice combattono contro la pericolosa gang terroristica guidata da Swan.

Dopo avere catturato Claire Manning, affascinante scienziata affiliata alla banda, Swan si propone di usarla come mediatrice per ottenere la sua scarcerazione, minacciando serie esplosioni in tutta la città. Per risolvere la crisi, Nettles ede aiuto ad un esperto di esplosivi, Frank Glass.

Ticker, curiosità sul film in onda stasera 22 aprile su 20 Mediaset

Ticker è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 6 Agosto 2001. Le riprese del film si sono svolte in Bulgaria e negli Stati Uniti.

Il film è stato girato in un periodo particolare per Seagal, che si stava riprendendo da un'operazione agli occhi e ha dovuto indossare degli occhiali protettivi durante le riprese. Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity

Ticker, stasera su 20 Mediaset: Interpreti e personaggi