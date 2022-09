Thunderbolts, Sebastian Stan non sarà nel film con Anthony Mackie: "Finalmente sono libero"

Sebastian Stan di recente ha scherzato sul non dover più lavorare con Anthony Mackie in Thunderbolts. Dopo la conferma dell'apparizione del suo Soldato d'Inverno nel nuovo film Marvel, sono cominciate a fioccare le domande in merito a questo nuovo capitolo con Sebastian Stan in solitaria. La risposta dell'attore è stata memorabile.

The Falcon And The Winter Soldier: Anthony Mackie e Sebastian Stan in una immagine della serie

La notizia dell'assenza di Anthony Mackie da Thunderbolts è stata confermata nel corso del D23. Alle domande sulla "separazione" dal collega, Sebastian Stan ha risposto scherzando con l'Hollywood Reporter:

"Tutto quello che posso dire è che la libertà ha un sapore luminoso. Finalmente sono libero. È strano, ovviamente. Sapete, è un po' tipo.. Cos'è la Sindrome di Stoccolma? Ma comunque è bello essere sempre vicini l'uno all'altro."

The Falcon and The Winter Soldier, fa parte della Fase Quattro del MCU, e racconta le avventure di Sam Wilson e Bucky Barnes dopo il pensionamento di Steve Rogers alla fine di Avengers: Endgame. I due devono affrontare, in particolare, il ritorno in scena di Helmut Zemo, ma anche il tentativo del governo americano di avere un nuovo Captain America più facilmente controllabile, nella persona di John Walker (alias US Agent). Dopo la fine deello show ritroveremo Sam wilson in Captain America: New World Order.