Thunderbolts, Sebastian Stan: "Non ho ancora visto lo script"

Sebastian Stan sarà uno dei protagonisti di Thunderbolts e l'interprete di Bucky ha aggiornato i fan sul nuovo progetto della Marvel.

Il nuovo film farà parte della Fase 5 del MCU e vedrà protagonisti un gruppo di personaggi che comprende anche Red Guardian interpretato da David Harbour e Yelena Belova, la parte affidata a Florence Pugh.

Rispondendo alle domande di Collider, Sebastian Stan ha raccontato: "Come sempre, è un piacere tornare nel mondo della Marvel. Ora è un momento entusiasmante perché questo personaggio può in un certo senso andare in ogni direzione. Abbiamo aperto una specie di porta per lui che gli permette di muoversi in varie direzioni, ma non ho ancora letto lo script...".

L'interprete di Bucky ha aggiunto parlando di Thunderbolts: "Non me lo hanno ancora mandato. Si tratta più o meno di quello che accade di solito".

Stan, prossimamente protagonista del film Sharper, ha però aggiunto: "Sono davvero eccitato per il cast. Ci sono davvero molte persone grandiose coinvolte nel progetto e non vedo l'ora di lavorare con loro".

Per ora le notizie certe sul lungometraggio riguardano proprio il cast che comprenderà anche Wyatt Russell (U.S. Agent), Olga Kurylenko (Taskmaster), Julia Louis-Dreyfus (Contessa Valentina Allegra de la Fontaine), Hannah John-Kamen (Ghost), e Ayo Edebiri con un ruolo che non è ancora stato svelato.