Thunderbolts*, Sebastian Stan: "Il film è simile a Qualcuno volò sul nido del cuculo"

Stanco delle continue critiche rivolte ai film della Marvel, durante una recente intervista a Variety Sebastian Stan ha detto che il suo ruolo di Bucky Barnes nel prossimo film del MCU Thunderbolts "era un po' come quello di Qualcuno volò sul nido del cuculo: un ragazzo che entrava in un gruppo caotico e degenerato e in qualche modo trovava il modo di unirlo".

Stan ha interpretato Bucky Barnes per più di dieci anni, a partire da Captain America: Il primo vendicatore. Per Thunderbolts, Julia Louis-Dreyfus, Florence Pugh, Wyatt Russell e David Harbour si uniscono al Bucky di Stan. L'imminente film contribuirà a dare il via alla Fase 5 della Marvel.

Le critiche alla Marvel e la sua carriera

Per quanto riguarda i dibattiti sul merito dei film Marvel, Stan ha semplicemente detto: "È diventato molto comodo prendersela con i film Marvel. E va bene così. Ognuno ha la sua opinione. Ma sono una grande parte di ciò che contribuisce a questo business e ci permette di avere anche film più piccoli. È un'arteria che attraversa il sistema di questa macchina che è Hollywood. Hanno molti più meriti di quelli che la gente riconosce".

Stan ha continuato: "A volte mi sento protettivo perché l'intenzione è davvero buona, cazzo. È solo fottutamente difficile fare un buon film in continuazione. Negli ultimi due anni sono diventato molto più aggressivo nel perseguire le cose che voglio, e sono costantemente alla ricerca di modi diversi per sfidare me stesso".

L'attore è il protagonista di A Different Man, che ha debuttato al Sundance 2024. Stan è produttore esecutivo della dramedy, scritta e diretta da Aaron Schimberg, per la sua interpretazione è stato premiato come miglior attore a Berlino

Inoltre Stan si è anche trasformato in Donald Trump per The Apprentice, diretto da Ali Abbasi. Jeremy Strong e Maria Bakalova sono i co-protagonisti. Il film ha debuttato a Cannes e successivamente è stato proiettato a Telluride e al TIFF.