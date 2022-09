Thunderbolts: Sam Rockwell sarebbe interessato a tornare nel MCU

L'attore Sam Rockwell ha svelato che sarebbe interessato a tornare nel MCU in occasione del film Thunderbolts.

Sam Rockwell ha svelato che spera di ritornare nel MCU in occasione di Thunderbolts, film di cui è stato annunciato il cast durante l'evento D23 Expo.

L'attore ha avuto la parte di un villain il cui destino non è stato svelato.

Intervistato da The Playlist, Sam Rockwell ha dichiarato: "Sì, certamente, sarei felice di essere coinvolto. Thunderbolts sembra fantastico... Hammer è divertente, è un vero Lex Luthor".

Per ora la presenza del personaggio affidato all'attore non è stata confermata, come accaduto anche con il Barone Zemo o Abominio.

Thunderbolts: Florence Pugh, Sebastian Stan e David Harbour tra i protagonisti

Sebastian Stan, uno dei protagonisti del nuovo lungometraggio, ha commentato il progetto sottolineando che non è ancora possibile sapere se i protagonisti sono buoni o cattivi: "Forse sarà quella la domanda a cui risponderà il film, giusto? Trovo sia sempre interessante quando come membro degli spettatori devi decidere se sono villain o eroi. Ma penso che sia quello che è coinvolgente del film: è davvero poco convenzionale. Quindi inizia un po' come 'Chi è realmente il protagonista o l'antagonista', immagino".

Il regista del film sarà Jack Schreier.