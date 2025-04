Thunderbolts*: il regista spiega il motivo dell'assenza del Barone Zemo

Il regista del film Thunderbolts*, il prossimo tassello del MCU, ha spiegato perché i fan non rivedranno in azione il Barone Zemo.

Nel film Thunderbolts, il prossimo progetto targato MCU, non sarà presente il Barone Zemo, interpretato da Daniel Bruhl.

Il regista Jake Schreier, in una nuova intervista, ha spiegato i motivi di questa assenza.

L'assenza del villain

Il filmmaker ha raccontato che il personaggio interpretato da Daniel Brühl, seppur molto apprezzato dai fan del Marvel Cinematic Universe, non è mai stato presente nella storia. Schreier ha infatti sottolineato: "Non c'è mai stata una versione che mi sia stata presentata in cui fosse coinvolto, fin dalla prima bozza dello script che ho letto. Ci sono stati alcuni cambiamenti per quanto riguarda i personaggi da allora, ma non così tanti, e il Barone Zemo non c'era".

Jake ha proseguito ricordando: "So che in alcuni angoli della rete non sono particolarmente felici di questa assenza".

Il filmmaker ha quindi spiegato che il film sviluppa l'idea di essere alle prese con dei villain che fingono di essere eroi, proponendo tuttavia un approccio diverso rispetto a quello usato tra i fumetti.

Nel lungometraggio, infatti, sembra che sarà Valentina Allegra de Fontaine, interpretata da Julia Louis-Dreyfus, ad avere il ruolo di leader del gruppo al posto di Zemo. Nei precedenti progetti del MCU il personaggio affidato alla star di Veep è apparso più volte, stabilendo un legame con alcuni dei protagonisti dell'avventura proposta sul grande schermo.

Le star del MCU

Gli interpreti dell'atteso film, con al centro un improbabile team composto da ex villain che si ritrovano a unire le forze per compiere una nuova missione, sono Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Wyatt Russell, Olga Kurylenko, Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, Chris Bauer, Wendell Edward Pierce, Hannah John-Kamen, e Julia Louis-Dreyfus.

Alla regia di Thunderbolts* è stato impegnato Jake Schreier e, come da tradizione per i film Marvel, Kevin Feige ne è il produttore. Louis D'Esposito, Brian Chapek, Jason Tamez e Scarlett Johansson sono i produttori esecutivi.