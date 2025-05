Thunderbolts*: quattro volumi Panini Comics per scoprire le origini dei personaggi

Il film Thunderbolts sta ottenendo dei buoni risultati ai box office di tutto il mondo ed è stato accolto in modo positivo dagli spettatori e dai critici, che sembrano aver apprezzato la prima missione del nuovo team composto da amati e popolari antieroi targati Marvel.

Per l'occasione Panini Comics ha proposto una selezione di quattro volumi che permetterà di approfondire la storia e l'evoluzione dei protagonisti, permettendo ai fan di scoprire l'universo narrativo da cui tutto ha avuto origine.

I titoli per scoprire i protagonisti del film Marvel

Thunderbolts*, diretto da Jake Schreier, può contare su un cast stellare composto da Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Wyatt Russell, Olga Kurylenko, Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, Chris Bauer, Wendell Edward Pierce, Hannah John-Kamen, e Julia Louis-Dreyfus.

Nel film gli ex villain si ritrovano ad affrontare una minaccia che li obbliga a unire le forze per salvare l'umanità.

Ecco i volumi proposti da Panini Comics:

Noi siamo i Thunderbolts

Tra le pagine di Noi siamo i Thunderbolts - volume che è composto da 320 pagine e ha un prezzo consigliato di circa 25€ - si ripercorre la storia del gruppo di antieroi partendo dal primo clamoroso colpo di scena che ha fatto innamorare un'intera generazione di lettori fino ad arrivare alla formazione più recente, simile a quella del film attualmente nelle sale italiane.

L'antologia racchiude una decina di storie indimenticabili con il contributo di nomi storici del mondo dei fumetti come Warren Ellis, Kurt Busiek, Mike Deodato Jr. e Mark Bagley.

Thunderbolts: Fiducia nei Mostri

I fan della Marvel potranno riavvicinarsi a una delle più celebri storie dei Thunderbolts grazie alla nuova edizione Marvel Deluxe!. In Thunderbolts: Fiducia nei Mostri si racconta quello che accade nel post-Civil War e una squadra di folli criminali governativi diretta da Norman "Goblin" Osborn inizia a dare la caccia ai super umani che non vogliono registrarsi.

Quando la fiducia negli eroi si affievolisce, la nazione si rivolge ai mostri ed entrano quindi in azione i T-Bolts.

L'opera è firmata da Warren Ellis (Wolverine: In punto di morte, La tomba di Batman), con i disegni di Mike Deodato Jr. (Dark Avengers, Amazing Spider-Man) e Marc Silvestri (Cyberforce, Uncanny X-Men).

Il volume, composto da 304 pagine, ha un prezzo consigliato di 34€.

Thunderbolts: Senza Quartiere

Thunderbolts: Senza quartiere è il volume - composto da 144 pagine e in vendita a un prezzo di circa 15€ - in cui le avventure dei personaggi, seguendo il motto Combattere il fuoco con il fuoco, sono raccontate da Daniel Way (The Amazing Spider-Man) e Steve Dillon (The Punisher).

La descrizione del volume ricorda che ci sono missioni che, per essere portate a termine, hanno bisogno di un approccio diretto, radicale e senza scrupoli. Per questo motivo, il generale 'Thunderbolt' Ross ha fondato ed è alla guida, nei panni di Hulk Rosso, di un team che comprende alcuni dei più spietati giustizieri della Marvel: Elektra, Deadpool, Punisher e Venom. I suoi scopi, tuttavia, potrebbero essere meno nobili di quanto sembrano e le conseguenze rischiano di essere fatali.

Thunderbolts: Attacco al mondo

L'ultima delle quattro proposte targate Panini Comics è Thunderbolts: Attacco al mondo, composto da 136 pagine e acquistabile a un prezzo di 19€.

Il volume è scritto da Jackson Lanzing e Collin Kelly (Guardians of the Galaxy), ed è disegnato da Gerardo Borges (Nightwing) e Nico Leon (Spider-Man).

Tra le pagine si racconta quello che accade quando Bucky Barnes ha appena ereditato una montagna di informazioni segrete e ha un obiettivo: dare la caccia ai criminali che nessun altro è in grado di abbattere, e farà di tutto per vincere. In collaborazione con la misteriosa contessa Valentina Allegra de Fontaine, il Soldato d'Inverno mette insieme una squadra di pezzi grossi delle black ops - tra cui la Vedova Nera, la Vedova Bianca e Shang-Chi - per perseguire obiettivi di alto profilo come il Teschio Rosso, Kingpin e persino lo stesso Dottor Destino!