Thunderbolts* ancora primo al box office italiano, 3,8 milioni gli incassi globali

Thunderbolts non molla la vetta del box office italiano in un weekend privo di grandi novità. la pellicola che riunisce gli outsider Marvel in un team impegnato in una missione impossibile per salvare il mondo incassa altri 982.000 euro arrivando a un totale di 3,8 milioni in due settimane. Cifre importanti, ma non da capogiro per un botteghino che si conferma decisamente povero in attesa di nuovi titoli capaci di smuovere le acque. Gli incassi della nuova pellicola corale Marvel, interpretata dalle star Sebastian Stan, Florence Pugh e David Harbour, sono in linea con i titoli minori e non con i grandi blockbuster della compagnia guidata da Kevin Feige.

Michael Fassbender e Cate Blanchett faccia a faccia

Stabile in seconda posizione Black Bag: Doppio Gioco, sofisticato spy thriller diretto da Steven Soderbergh e interpretato dalla coppia d'oro formata da Michael Fassbender e Cate Blanchett. I due attori vestono i panni dei leggendari agenti segreti George Woodhouse e della sua amata moglie Kathryn fotografati in un momento di difficoltà, quando lei viene sospettata di tradire la nazione. Interpretato anche da Marisa Abela, Tom Burke, Naomie Harris, Regé-Jean Page e Pierce Brosnan, il film incassa 210.000 euro arrivando a 734.000 in due settimane.

Posizione invariata anche per Until Dawn - Fino all'alba, sanguinolento horror diretto da David F. Sandberg, che racconta lo scontro tra un gruppo di giovani e una presenza inquietante durante una reunion in un rifugio in montagna. Il film incassa altri 153.000 euro che lo portano a 1,3 milioni totali.

Davvero scarso l'interesse del pubblico italiano nei confronti del ritorno alla regia di Mel Gibson con Flight Risk - Trappola ad alta quota. Interpretato da Mark Wahlberg nei panni di un pilota calvo e sconvolto, il film debutta in quarta posizione con appena 144.000 euro 12 milioni di incasso raccolti in 322 sale. Possibile che l'eco delle feroci stroncature della critica abbia influenzato negativamente il pubblico. Per sapere di più scoprite la nostra recensione di Flight Risk - Trappola ad alta quota.

Altro debutto in quinta posizione è il fantasy per famiglie The Legend of Ochi, che vede nel cast la star di _Stranger Things- Finn Wolfhard. Solo 140.000 euro raccolti in 361 sale per la pellicola, passata quasi totalmente inosservata, incentrata sulle avventure della giovane e ribelle Yuri (Helena Zengel), che è cresciuta in un remoto villaggio sperduto fra le montagne popolate dagli Ochi, temibili quanto misteriose creature dei boschi. La vita della ragazza cambierà per sempre quando incontrerà un cucciolo di Ochi ferito e deciderà di imbarcarsi con lui in un viaggio che si rivelerà emozionante, sorprendente e indimenticabile.