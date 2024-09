Thunderbolts: c'è anche Sentry nel trailer del nuovo film corale dei Marvel Studios

Un po' a sorpresa i Marvel Studios hanno pubblicato il primo trailer di Thunderbolts, in uscita nelle sale il 30 aprile 2025.

In questo nuovo cinecomic corale, interpretato da Sebastian Stan e dai membri del cast di Black Widow Florence Pugh e David Harbour, i cattivi della Marvel saranno costretti a fare squadra per condurre operazioni segrete per conto del governo degli Stati Uniti. Il filmato poi scorre sulle note di "Where Is My Mind?" dei Pixies.

Il team dei Thunderbolts comprende anche Olga Kurylenko (la Taskmaster di Black Widow), Hannah John-Kamen (la Ghost di Ant-Man and the Wasp), Russell (il John Walker di The Falcon and the Winter Soldier) e Julia Louis-Dreyfus (di nuovo nel ruolo della mente Valentina Allegra de Fontaine). Infine, la star di Top Gun: Maverick Lewis Pullman interpreta un misterioso personaggio di nome Bob, che non è altri che il supereroe Sentry, qui al suo debutto in live-action nel Marvel Cinematic Universe.

"Tutti qui hanno fatto cose brutte", afferma Pugh nel trailer, messa faccia a faccia con il resto della squadra. "Operazioni ombra, furti in laboratori governativi, uccisioni su commissione... Qualcuno vuole che ci togliamo di mezzo... Qualcuno vuole che spariamo".

Thunderbolts getterà le basi per il debutto degli X-Men nell'MCU?

Louis-Dreyfus, il cui personaggio è il connivente direttore della CIA, più avanti nelle immagini afferma: "Siamo cresciuti con la convinzione che ci siano i buoni e i cattivi. Ma alla fine ci si rende conto che ci sono solo i cattivi e i peggiori. E nient'altro".

Basato sull'omonima serie a fumetti di Kurt Busiek, Thunderbolts è diretto da Jake Schreier e prodotto da Kevin Feige. Louis D'Esposito, Brian Chapek, Jason Tamez e Scarlett Johansson sono produttori esecutivi. La sceneggiatura è scritta da Eric Pearson (Black Widow, Thor: Ragnarok, Transformers One, The Fantastic Four: First Steps), dal creatore di Lo Scontro Lee Sung Jin e dalla co-showrunner di The Bear Joanna Calo.