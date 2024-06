Thunderbolts*, Julia Louis-Dreyfus svela altri dettagli: "Marvel vuole tornare alle sue radici"

Thunderbolts dei Marvel Studios è attualmente in produzione e l'imminente film del Marvel Cinematic Universe vedrà il ritorno di molti personaggi, tra cui Julia Louis-Dreyfus* nel ruolo di Valentina Allegra de Fontaine.

L'attrice di Seinfeld e Veep ha interpretato il personaggio per la prima volta in The Falcon and the Winter Solider, prima di apparire nella scena post-credit di Black Widow e successivamente in Black Panther: Wakanda Forever.

Louis-Dreyfus ha confermato il suo ritorno in Thunderbolts l'anno scorso e ha appena concluso le sue scene per il progetto, potendo così anticipare qualche dettaglio sulla storia del film, per quanto possibile. Per l'attrice si tratterà di un "ritorno alle radici*" per i Marvel Studios.

Il cast di Thunderbolts*

Raccontando la sua esperienza sul set, Louis-Dreyfus ha dichiarato: "È tutto molto ben organizzato. Molto metodico. E non lo dico in senso negativo. In particolare in questo film, sono molto concentrati, francamente, sulla storia umana, che ci crediate o no. Stanno cercando di tornare alle loro radici, per così dire. E quindi si stanno concentrando molto su questo aspetto. Stanno cercando di evitare il più possibile la CGI o qualsiasi altra cosa, in modo che le acrobazie siano reali ovunque. E infatti ne ho dovute fare un paio".

Thunderbolts getterà le basi per il debutto degli X-Men nell'MCU?

Tuttavia, quando le è stato chiesto qualcosa di più specifico, l'attrice ha ammesso di non poter rivelare nulla, per via degli accordi che il cast firma con Marvel:

"Non so se avete familiarità con l'Universo Marvel, ma quando si entra a farne parte, si firma un NDA che permea tutta la tua vita. Quindi, se vi dicessi qualcosa in questo momento, verrei giustiziata e spazzata via dall'universo", ha scherzato.

Thunderbolts, per la regia di Jake Schreier, sarà nelle sale il 5 maggio 2025.