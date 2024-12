Thunderbolts, Julia Louis-Dreyfus: "Il piano di Val svelato finalmente nel film"

Dopo anni di apparizioni misteriose, la Contessa Valentina Allegra de Fontaine rivelerà finalmente tutti i suoi piani nell'atteso Thunderbolts, come promette la sua interprete Julia Louis-Dreyfus.

"È completamente diverso dalle mie precedenti apparizioni" ha anticipato l'attrice a Entertainment Weekly. "Questo film è una vera opportunità per me di esplorare davvero il personaggio di Val. Scopriremo di che pasta è fatta e conosceremo gran parte della sua storia passata. Lei è lì per vincere."

Quando ha accettato di unirsi all'MCU, la star di Veep non aveva idea di dove sarebbe finita, ma una volta che ha saputo cosa succede in questo film, si è davvero emozionata. "Vedrete realizzarsi il suo intero piano", ha confermato. "È pieno di mistero e ci sono alcuni colpi di scena che non ti aspetti, che sono i migliori. C'è molta suspense, il che è molto interessante."

Julia Louis-Dreyfus e i Thunderbolts a colloquio

Un personaggio enigmatico

Da quando Val è apparsa per la prima volta in The Falcon and the Winter Soldier per reclutare l'incauto agente americano di John Walker (Wyatt Russell) per scopi misteriosi, ha continuato a riunire combattenti formidabili e moralmente discutibili per la sua causa, tra cui Yelena Belova (Florence Pugh) nel finale di Black Widow. La sua ultima apparizione in Black Panther: Wakanda Forever ha rivelato che ora è il capo della CIA e, con il suo nuovo potere, ha fatto arrestare il suo ex marito Everett Ross (Martin Freeman), dimostrando che non c'è confine che non è pronta a superare per ottenere ciò che vuole.

"Le sue intenzioni non sono necessariamente pure", ha specificato Julia Louis-Dreyfus. "C'è l'eroe, c'è l'antieroe, c'è il cattivo... esiste qualcosa come un anti-cattivo?"

Thunderbolts: nelle nuove foto debutta il più potente supereroe Marvel

L'attrice assicura che Thunderbolts non proseguirà ulteriormente la sua relazione con Ross, ma si concentrerà sul team composto dai personaggi di Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour e Hannah John-Kamen, oltre ai nuovi arrivi Lewis Pullman e Geraldine Viswanathan. Secondo quanto anticipato, l'assassina depressa Yelena Belova e il suo team di sbandati saranno al centro della storia, con Val nel ruolo di eminenza grigia pronta a controllare le loro azioni più di quanto ci si aspetterebbe.

"Anche lei è una sbandata, ma in modo strano" ha concluso l'attruice. "È una persona che sta cercando di mettersi alla prova. E in questo senso, forse ha qualcosa in comune con i Thunderbolts... Ma questo sono io a dirlo. Non sono sicuro che lei lo capisca."