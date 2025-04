Thunderbolts*: il final trailer mostra Yelena mentre pensa a Black Widow

Marvel ha condiviso online il final trailer dell'atteso film Thunderbolts*, regalando nuove scene in anteprima con al centro Yelena.

Il film Thunderbolts arriverà nei cinema il 30 aprile e il final trailer regala nuove scene dell'atteso progetto del MCU.

Il video si apre con Yelena e Red Guardian che parlano della morte di Black Widow e di ciò che anima un eroe.

Cosa accade nel final trailer di Thunderbolts

Nel nuovo video promozionale di Thunderbolts* Yelena, interpretata da Florence Pugh, riflette su quanto accaduto alla sorella Natasha Romanoff/Black Widow (Scarlett Johansson).

Bucky, inoltre, sostiene che possono agire al posto degli Avengers per risolvere quello che sta accadendo. Il personaggio di Sebastian Stan è inoltre convinto che il loro passato possa essere superato entrando in azione.

ùRed Guardian, il ruolo affidato a David Harbour, ricorda poi a Yelena che tutti hanno fatto qualcosa che rimpiangono e che quando la guarda non vede gli errori che ha compiuto, ribadendo l'importanza di avere altre persone accanto e unire le forze.

Ecco il final trailer:

I protagonisti del nuovo film Marvel

Gli interpreti del nuovo lungometraggio del Marvel Cinematic Universe, con al centro un improbabile team composto da ex villain che si ritrovano a unire le forze per compiere una nuova missione, sono Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Wyatt Russell, Olga Kurylenko, Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, Chris Bauer, Wendell Edward Pierce. Nel cast ci sono poi David Harbour, Hannah John-Kamen, e Julia Louis-Dreyfus.

Alla regia di Thunderbolts* è stato impegnato Jake Schreier e, come da tradizione per i film Marvel, Kevin Feige ne è il produttore. Louis D'Esposito, Brian Chapek, Jason Tamez e Scarlett Johansson sono i produttori esecutivi.

Ecco il nuovo poster che ritrae i protagonisti.