Thunderbolts*: Disney+ conferma la data di uscita in streaming

Tra pochi giorni arriverà in streaming il film Marvel, dal cast stellare guidato da Sebastian Stan e Florence Pugh, che ha introdotto un nuovo team nel MCU.

Disney+ ha confermato la data di uscita in streaming di Thunderbolts, il film Marvel Studios che ha portato sul grande schermo un improbabile team composto da alcuni personaggi molto amati dai fan dei fumetti: l'appuntamento per i fan è stato fissato al 27 agosto.

Il lungometraggio è stato accolto dalla critica con una valutazione "Certified Fresh" pari all'88% di commenti positivi, come riportato da Rotten Tomatoes.

Cosa racconta Thunderbolts*

I protagonisti del film sono i Nuovi Avengers, una sorpresa per i fan del MCU che sono andati nelle sale scoprendo che questa squadra di disadattati ed emarginati, contro ogni previsione, unisce le forze e si allea.

Thunderbolts*, di cui potete leggere la nostra recensione, è descritto come un'avventura ricca d'azione che ha conquistato gli spettatori con umorismo e adrenalina.

I personaggi coinvolti nella storia portata sul grande schermo sono Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster e John Walker. Dopo essersi ritrovati nel mezzo di una trappola mortale orchestrata da Valentina Allegra de Fontaine, questi emarginati disillusi devono affrontare una missione pericolosa che li costringerà a confrontarsi con gli aspetti più oscuri del loro passato. Questo gruppo disfunzionale si distruggerà dall'interno o riuscirà a trovare redenzione e a unirsi prima che sia troppo tardi?

Thunderbolts*: il poster dell'uscita su Disney+

Il cast del film

Thunderbolts*, diretto da Jake Schreier, ha un cast composto da Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Wyatt Russell, Olga Kurylenko, Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, Chris Bauer, Wendell Edward Pierce, Hannah John-Kamen, e Julia Louis-Dreyfus.

Nella lista dei produttori è presente anche Scarlett Johansson, interprete di Black Widow, che, in un'intervista, ha svelato di aver provato a far rimuovere il proprio nome, non essendo stata coinvolta in nessun modo nel progetto.